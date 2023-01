“400mila incidenti domestici annui tra bimbi”/ Carlomagno (pediatra) “Per prevenire…”

Il dottor Francesco Carlomagno, referente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, è intervenuto nel corso della puntata di “Siamo noi” andata in onda su Tv 2000 nella giornata di lunedì 23 gennaio 2023 per parlare di un tema spesso sottaciuto, ma purtroppo di stretta attualità: gli incidenti domestici tra i più piccoli. Infatti, le statistiche rivelano che, per i bambini da 0 a 14 anni, gli incidenti tra le mura di casa rappresentano la seconda causa di morte dopo il tumore.

Un dato che non può e che non deve essere sottovalutato e a cui occorre porre rimedio con grande attenzione. “In pronto soccorso ogni anno arrivano quasi 400mila pazienti – ha esordito l’esperto –. Addirittura, la media dice che 3 incidenti su 4 in età pediatrica avvengono nell’ambiente di casa, un luogo che in realtà dovrebbe essere sicuro per i bambini“. La prevenzione e la non distrazione da parte dei genitori, ha sottolineato il dottor Carlomagno, “sono fondamentali”.

DOTT. FRANCESCO CARLOMAGNO: “FARMACI E PRODOTTI PER LA CASA VANNO TENUTI LONTANO DAI BAMBINI”

Nel prosieguo della sua intervista a “Siamo noi”, avvenuta in collegamento audiovisivo il dottor Francesco Carlomagno ha argomentato ulteriormente circa gli incidenti domestici che coinvolgono i minori da 0 a 14 anni, asserendo che essi avvengono “soprattutto nelle ore in cui i familiari sono impegnati nella preparazione del cibo e, quindi, non sono attenti. Quelli più frequenti, a parte l’ingestione del corpo estraneo (per la quale perdono la vita 50 minori all’anno), si tratta di intossicazioni e avvelenamenti con farmaci e prodotti per la pulizia per la casa. Questi ultimi danno vita al 30% degli avvelenamenti annui tra i bambini”.

Quali sono i consigli da tenere sempre a mente, al fine di scongiurare gli incidenti domestici tra i più piccoli. Il dottor Carlomagno non ha dubbi: “In primis non distrarsi mai, in quanto i bambini vanno sempre sorvegliati. Poi, i farmaci e i prodotti per la casa vanno tenuti lontano da loro e, se possibile, chiusi a chiave”.











