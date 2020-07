47 Ronin/ Video, su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 13 luglio 2020)

47 Ronin va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola del 2013 frutto di una co-produzione tra stati in America e Giappone con la regia affidata a Carl Rinsch mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Universal Pictures. Il soggetto è frutto del lavoro di Walter Hamada e Chris Morgan con quest’ultimo che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura insieme a Hossein Amini. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ilan Eshkeri, il montaggio è stato realizzato da Craig Wood e la scenografia porta la firma di Jan Roelfs. Nel cast figurano Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kou Shibasaki e Tadanobou Asano.

47 Ronin, la trama del film

Ecco la trama di 47 Ronin. Ci troviamo nel periodo feudale in Giappone dove un uomo di nome Kai di origini inglesi sta vivendo da emarginato la propria esistenza. Lui vive in una piccola residenza che fa parte del dominio AKO il cui signore è Asano Naganori. Un uomo che, seppur piuttosto rude, si dimostra essere anche magnanimo e benevolo come del resto dimostra il fatto che è stato proprio lui ad occuparsi di tutte le esigenze di Kai quando era ancora un tenero ragazzino. Tra l’altro il legame esistente tra il non più ragazzino e il Signore è stato ulteriormente fortificato grazie all’amore che è nato tra lo stesso Kai e la figlia di Asano, Mika. Tuttavia le questioni che riguarderanno questo regno sono di ben altro genere in quanto all’orizzonte c’è un pericolo piuttosto imminente che riguarda un certo Lord Kira, maestro delle cerimonie dello Shogun, il quale sembra pronto a voler mettere le mani sul regno d AKO in tutti i modi.

In ragione di ciò, assolda una volpe mutaforme di nome Mizuki la quale si trasforma in un poderoso drago di fulmini con l’obiettivo di uccidere il signore di quel regno. All’interno della foresta presente nei pressi castello, il Signore di quel regno grazie al supporto dei suoi Samurai tra cui anche lo stesso Kai, riesce ad avere la meglio nello scontro pensando per altro di aver ucciso la stessa Mizuki. Tuttavia, non sarà così in quanto la volpe riuscirà nuovamente a mimetizzarsi salvo essere individuata dallo stesso Kai il quale si rende conto dei suoi occhi multicolori.

Purtroppo non riuscirà ad avvertire il proprio signore del pericolo con la volpe che saprà mettere in essere una magia attraverso la quale sarà possibile ottenere il controllo del regno per ordine dello Shogun e soprattutto la mano della stessa Mika. Il povero Kai sarà quindi costretto a combattere nell’ombra per riuscire a ridare libertà al suo regno e soprattutto nel salvare la sua adorata donna che sarà promessa sposa di Lord Kiral dopo un anno di pianto così come vuole la tradizione.

