50 special compie 20 anni/ Video, versione rimasterizzata e Cremonini in tour

E’ impossibile a non tornare alla primavera e all’estate del 1999 sentendo le note di 50 Special dei Lunapop e solo con un balzo indietro ci si accorge davvero che da quei mesi, da quell’anno, ne sono già passati 20. La malinconia è sempre dietro l’angolo quando si pensa a quegli anni che iniziavano con il 19… e proprio in quella che possiamo definire un’operazione nostalgia ecco che i Lunapop tornano a vivere e la loro mitica e iconica canzone riassume un aspetto tutto nuovo. Era il 27 maggio del 1999 quando la giovane band dei Lunapop lanciava 50 Special il singolo che in poche settimane conquistò le vette delle classifiche per rimanerci per mesi, soprattutto quell’estate, spingendo anche quello che è stato il primo e unico album della band, Squerez, per un totale di oltre un milione e mezzo di copie vendute e una traduzione in spagnolo (che in realtà non ottenne lo stesso successo). Sulla stessa pagina fan della canzone si legge: “Una canzone giovane e per nulla giovanilistica, ed è proprio questo il suo segreto.

Entra nella classifica dell’airplay radiofonico rilevato dal Music Control al 347º posto; dopo neppure un mese arriva alla posizione #35, per poi ad agosto entrare in top ten. Il singolo rimane in classifica fino al novembre successivo, restando per quasi un anno in classifica“.

VERSIONE RIMASTERIZZATA IN ARRIVO PER 50 SPECIAL

Oggi si festeggiano i 20 anni dall’uscita di 50 Speciale e i 17 anni della carriera solista di Cesare Cremonini che, quando i Lunapop si sciolse, prese la via solitaria con un grande successo in tutti questi anni. Proprio in occasione di questo speciale compleanno, si è pensato di distribuirne una nuova versione rimasterizzata del brano e, come se questo non bastasse, i fan potranno dare appuntamento proprio a Cremonini che ha annunciato il suo nuovo tour. Sette date in altrettanti stadi italiani a partire da quello di Lignano il prossimo 21 giugno 2020 e fino al concerto evento speciale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e tutto lascia pensare che 50 Special non mancherà così come una dedica speciale a quegli anni e all’inizio della sua carriera.

Ecco il video dell'esibizione di Cesare Cremonini da Fabio Fazio:





