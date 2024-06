500 pellegrini morti a La Mecca/ Colpa del caldo torrido: 52 gradi in Arabia Saudita

E’ una vera e propria strage quella che si è verificata nella ultime a La Mecca. Più di trecento pellegrini egiziani (si parla di almeno 323), sarebbero deceduti per il caldo durante l’annuale pellegrinaggio verso il luogo di culto situato in Arabia Saudita.

A darne notizie sono alcune delle agenzie internazionali più importanti, riportando le parole di due diplomatici arabi che hanno fatto sapere che “Tutti sono morti a causa del caldo” con l’aggiunta di un pellegrino che invece è deceduto dopo essere stato schiacciato dalla folla. La cifra, secondo quanto spiegato ancora dai diplomatici, è stata ufficializzata dall’obitorio dell’ospedale nel quartiere Al-Muaisem della Mecca e il motivi di questa ecatombe la si deve al caldo torrido che sta interessando quella zona del mondo in queste ore.

Terremoto Campi Flegrei/ Il nuovo studio INGV: “All'interno del vulcano ci sono diverse strutture”

500 PELLEGRINI MORTI A LA MECCA: CALDO TORRIDO IN ARABIA SAUDITA

Si parla infatti di temperature che si sono avvicinate pericolosamente ai 50 gradi, un’ondata di calore che era stata annunciata già negli scorsi giorni ma che non ha scoraggiato i milioni di pellegrini in viaggio appunto verso La Mecca, provenienti da ogni parte del mondo, in particolare da Iran e Giordania. Secondo quanto si legge sulle carte, tutti i musulmani devono svolgere almeno una volta nella propria vita il viaggio a La Mecca, uno dei cinque pilastri dell’Islam, a patto che però ne abbiano i mezzi.

Immagini di auguri di buona maturità 2024/ Foto e meme divertenti: fra Elodie e facce choc

Quest’anno saranno 1,8 milioni i fedeli, come riferisce Il Post, che prenderanno parte all’evento, e nonostante l’Arabia Saudita abbia predisposto delle misure per cercare di abbassare il calore, come ad esempio delle aree climatizzate, ma anche la distribuzione di acqua, e offrire consigli sulla protezione dal sole, il numero delle vittime è stato fino ad ora altissimo. In campo 1.600 persone dell’esercito con unità mediche specifiche oltre a 30 squadre di pronto intervento e ai pellegrini viene raccomandato di bere molta acqua per evitare lo svenimento e nel contempo di proteggersi dal sole.

Camila Giorgi e i problemi col Fisco: è tornata in Italia/ Ora chiarirà la sua posizione?

500 PELLEGRINI MORTI A LA MECCA: L’ANNO SCORSO LE VITTIME FURONO 240

Purtroppo non è la prima volta che si verificano così tanti morti a La Mecca visto che un anno fa di questi tempi morirono 240 persone, molte delle quali provenienti dall’Indonesia, e anche negli anni precedenti per via della calca, la ressa e il caldo, si sono sempre verificate numerose vittime. Quest’anno la situazione è però ancora più grave visto che il periodo indicato dal calendario islamico per visitare La Mecca corrisponde a dei giorni di caldo torrido, come del resto era prevedibile visto il periodo.

Secondo l’agenzia di stampa francese Afp i morti sarebbero ben di più dei 300 di cui sopra, precisamente 550, dato raccolto basandosi sui numeri ufficiali forniti dai vari paesi e c’è il rischio che tale cifra possa aumentare ulteriormente tenendo conto che i festeggiamenti proseguiranno ancora per tutta la giornata di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA