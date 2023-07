540 giorni di assenza: per poliziotto multa da 93mila euro/ Andava a fare nuoto e shiatsu

Un poliziotto è stato assente dal proprio lavoro per ben 540 giorni ed è stato quindi costretto a risarcire lo stato. Una notizia che è stata riportata nel dettaglio dai colleghi di TgCom24.it, che ha come protagonista un 57enne residente a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Era già stato condannato a due anni di carcere con sentenza definitiva per truffa aggravata, ed ora dovrà risarcire lo Stato viste le continue bugie per saltare le giornate lavorative. I 540 giorni di assenza sono stati accumulati in 4 anni, periodo durante il quale l’ex agente ha prestato servizio come ispettore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale Lombardia-Emilia Romagna, ufficio che si occupa di pianificare e programmare il fabbisogno di beni e servizi degli organi territoriali di polizia.

La Corte dei Conti, su segnalazioni dello stesso ufficio a cui apparteneva, ha commutato la pena in una maxi multa, pari a 73.720 euro, leggasi la cifra che lo stesso agente avrebbe intascato in maniera illegittima, poi ridotti a 46mila euro dopo le deduzioni difensive, e quindi aumentata nuovamente dalla Procura che ha deciso di contestare anche i danni di immagine a 93mila euro.

POLIZIOTTO SI ASSENTA PER 540 GIORNI: ECCO COME SONO STATE DISTRIBUITE LE ASSENZE

Alla fine l’ex ispettore, che nel frattempo aveva già cominciato a risarcire lo stato, ha pagato in modo agevolato 27.912 euro di multa, meno di un terzo della somma contestata, con l’aggiunta delle spese processuali.

Nel periodo di quattro anni finito nel mirino dei magistrati, il 56enne agente avrebbe accumulato “con artifizi e raggiri”, circa un anno e mezzo di congedi, leggasi 68 giorni nel 2014, ben 126 nel 2015, quindi 138 l’anno successivo e infine il record di 208 giorni nel 2017, per un totale di ben 540 giorni di assenza. Durante questo enorme lasso di tempo si era assentato dal lavoro grazie a periodi di congedo o aspettativa giustificati da motivi di salute, ma in realtà partecipava a gare di nuoto livello Master e a corsi di aggiornamento della Federazione Italiana Shiatsu dedicati a insegnanti e operatori.

