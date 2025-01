TERREMOTO OGGI TRA ITALIA E FRANCIA

Una scossa di terremoto oggi è stata registrata al confine tra l’Italia e la Francia dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma in questione è al momento il più forte tra quelli registrati domenica 19 gennaio 2025, ma la sua intensità non ha destato preoccupazione, perché la scossa, che è avvenuta alle ore 3:26, è stata di magnitudo ML 2.1 sulla scala Richter. L’epicentro è stato determinato con le coordinate geografiche che vi riportiamo di seguito: latitudine 44.5500, longitudine 6.8010 e ipocentro ad una profondità di 9 chilometri.

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI M 2.7/ Ingv ultime notizie: sciame sismico tra Pozzuoli e Napoli

Di fatto, si trova già in territorio francese, ma il sisma ha coinvolto anche il nostro Paese, visto che tra i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto si trovano Acceglio, Bellino e Pontechianale, tutti e tre in provincia di Cuneo, in Piemonte. Invece, la giornata di ieri si era chiusa con il sisma di magnitudo ML 2.2 in Umbria, e più precisamente nella zona di Santa Luce, in provincia di Pisa.

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI MD 1.6/ Ingv ultime notizie: forte scossa avvertita a Napoli

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA: SCOSSA VICINO NORCIA

In Umbria è stata registrata anche l’ultima scossa di terremoto oggi, almeno per il momento, visto che il monitoraggio da parte dell’Ingv è costante. Il sisma in questione è stato di magnitudo ML 1.3, quindi non ha avuto anche in questo caso un’intensità preoccupante o tale che la popolazione possa aver avvertito distintamente la scossa, ed è stato registrato alle 8:12 di questa domenica.

Per quanto riguarda l’epicentro, è stato individuato a 5 chilometri da Norcia, quindi in provincia di Perugia, e con maggiore precisione a latitudine 42.8320, longitudine 13.1160 e ipocentro a una profondità di 9 chilometri. Per quanto concerne i Comuni localizzati entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto oggi, si tratta di Norcia (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Preci (PG), Visso (MC), Ussita (MC) e Cascia (PG).

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 44 scosse, magnitudo massima di 1.5 gradi