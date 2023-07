63enne e 25enne si innamorano su app di incontri per single ricchi/ “Ci amiamo ma ci guardano male”

Sul tabloid britannico Mirror il caso di un 63enne, tale Claudio Spilatro, che ha trovato l’amore tramite un’app per incontri, precisamente per single ricchi. La fortunata è una ragazza di soli 25 anni: “La mia fidanzata ne ha 25, dicono che mi usa solo per i soldi. Ma non è così”, racconta lo stesso, citato dal sito de Il Fatto Quotidiano. Lei si chiama Semie Aradja e i due stanno insieme dal 2017 quando si sono incontrati su Seeking, un’app di incontri pensata però solo per single dal lauto portafoglio: hanno trovato subito una grande affinità, di conseguenza poco dopo è nata l’amore.

Ma come ben si sa, spesso e volentieri le coppie con età molto differenti finiscono nel mirino degli hater, e lo stesso è accaduto per Claudio e Semie, anche perchè gli stessi pubblicano su TikTok i video dei loro viaggi fra resort a 5 stelle e chef privati. “Ho cercato in tutto il mondo una ragazza come Semie, è bellissima. La gente dice che mi sta usando per i miei soldi, e lei non mi ama. Ma le relazioni devono essere reciprocamente vantaggiose”, replicato lo stesso Claudio ai leoni da tastiera. E ancora: “A Semie do la possibilità di essere in grado di viaggiare, invece il vantaggio per me è una partner molto bella, giovane e attiva, che è esattamente quello che stavo cercando”.

63ENNE TROVA L’AMORE VERO SU APP DI INCONTRI, UNA 25ENNE: “LA ADORO”

Così aggiunge Semie, giovane agente immobiliarie e influencer (entrambi sono americani, del New Jersey): “Ero stanca di uscire con i perdenti (della mia età, ndr). E ho capito che su Seeking c’erano ragazzi più grandi e saggi. Lo adoro, è un uomo molto genuino e un risolutore di problemi. Mi permette di essere me stessa. Molti ragazzi non sono abbastanza sicuri di farlo. Inoltre, ha un sacco di soldi, quindi questo è un vantaggio”.

Claudio ricorda: “Sono stato felicemente sposato per 18 anni, ed è arrivato un momento della mia vita, intorno ai 40 anni, quando ho chiesto a mia moglie di viaggiare, e lei non ha mai voluto andare, così abbiamo divorziato. Semie e io ora stiamo sempre e solo in un posto per circa una settimana“. Semie conclude: “Abbiamo osservato le balene alle Hawaii, sciato nelle Alpi, visitato la nostra seconda casa nella Repubblica Dominicana e molto altro. Lo adoro, è euforico. Continuo a pensare ‘è reale?’“.

