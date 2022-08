7 CHILI IN 7 GIORNI/ La commedia cult con Renato Pozzetto e Carlo Verdone

Un’operazione interessante, accolta negativamente ma rivalutata – giustamente – con il passare degli anni. Parliamo di 7 chili in 7 giorni, commedia del 1986 diretta da Luca Verdone e con protagonista l’inedita coppia formata da Renato Pozzetto e Carlo Verdone. Il film ora è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. Mustang/RTI: da non perdere!

Renato Pozzetto, come sta dopo il malore?/ La cognata: "Ci ha fatti preoccupare"

SINOSSI – Alfio Tamburini, romano, e Silvano Baracchi, milanese, si sono laureati insieme in medicina con il voto minimo e il compatimento generale della commissione. Nessuno dei due ha fortunatamente mai esercitato la professione, ma, ritrovatisi per caso, i due decidono di mettere su una clinica per obesi dove si pratica una cura dimagrante drastica dagli effetti miracolosi… i più svariati personaggi fanno da cavia a questa disgraziata impresa…

Brunella Gubler moglie e figli Renato Pozzetto/ Ignote le cause della morte…

L’operazione 7 chili in 7 giorni fu un’idea di Carlo Verdone, al lavoro al fianco del fratello per un soggetto ad hoc. L’ispirazione fu tratta dalla visione di una serie di pubblicità di vere cliniche dimagranti, molto in voga negli anni Ottanta con pubblicità di ogni tipo. Il taglio della pellicola è barzellettistico. Alcune battute sono già sentite e diverse gag sono già viste, però tutto funziona: la struttura è semplice, c’è grande cinismo ma anche riflessioni su alcuni problemi di vita vera.

7 chili in 7 giorni è fatto di un’ironia che forse oggi non si usa più. Ed è un peccato. Il politicamente corretto sta causando parecchio problemi alla comicità e spesso assistiamo a opere fatte con lo stampino, tutte uguali e inane, scialbe. Pozzetto e Verdone sguazzano in un mondo di leggerezza, senza dover pensare a eventuali polemiche. Anni diversi, anni migliori.

Renato Pozzetto, come sta dopo il malore?/ Fan preoccupati, lui rompe il silenzio: "Tutto bene!"

7 chili in 7 giorni di Luca Verdone è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. Mustang/RTI

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA