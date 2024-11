Ospite alla puntata di oggi di Amici 2024, Carlo Verdone – quando non è in scena – è sempre pronto a sorprendere il pubblico raccontando aneddoti interessanti e preziosi che rivelano spesso una piccola parentesi della sua vita dal taglio universale e che, per questo motivo, è sempre molto apprezzata. Non è forse un caso, allora, che la terza stagione di Vita Da Carlo segua il filo conduttore della musica. Oltre ad aver lavorato per I Colossi della Musica e aver poi vestito i panni di Manuel Fantoni in Borotalco (1982), l’attore e regista classe 1950 non ha mai nascosto la sua passione per la musica, citando con amore i testi de I Beatles o dei Pink Floyd, oppure dedicandosi a suonare lui stesso la batteria per accompagnare i suoi brani preferiti.

Carlo Verdone: “Nel mio settore difficile avere amici, c’è troppa competizione”/ “Non c’è umiltà…”

Vita Da Carlo 3 sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 16 novembre, e nel frattempo l’attore e regista romano ha già fornito alcuni piccoli indizi su quelli che saranno i temi cruciali di questo terzo capitolo. Se, ad esempio, nella prima stagione della serie TV Carlo sarebbe diventato il Sindaco di Roma, stavolta il professore di Compagni Di Scuola (1988) sarà coinvolto in una nuova avventura che lo riguarderà in prima persona e a tu per tu con il palco più ambito d’Italia.

Carlo Verdone a Domenica In: “Condurre Sanremo? Non lo farei mai”/ “Se vuoi mettermi in difficoltà…”

Carlo Verdone ad Amici 2024, realtà e fantasia: da Lucio Dalla al Palco dell’Ariston

In vista di questo terzo appuntamento seriale l’attore e regista ha iniziato a presentare Vita Da Carlo 3 in diversi programmi televisivi. In uno dei più recenti – a Che Tempo Che Fa – ha raccontato con nostalgia e divertimento a Fabio Fazio di quella volta in cui a Sanremo vinse Anna Oxa e di come, dal suo punto di vista, non riesca ancora a dimenticare l’aneddoto del suo cellulare. Di un Nokia “di quelli vecchi” che squillò e scivolò inavvertitamente, fuori dalla sua portata, poco prima dell’esibizione della cantante, ma che – per fortuna – fu poi recuperato da un gentile Vigile del Fuoco.

Giulia e Paolo, chi sono i figli di Carlo Verdone/ Chi sono e cosa fanno: lei nel cinema come il papà, lui...

Due anni fa, in occasione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Carlo ha invece vissuto nuovamente un altro aneddoto musicale, riguardante stavolta Lucio Dalla e connesso a un’indimenticabile esibizione durante la quale il regista di Borotalco suonò al suo fianco la batteria. Nella terza stagione della serie TV che prende il suo nome, invece, l’attore potrebbe ritrovarsi a salire sì sul Palco dell’Ariston ma, stavolta, nei panni di conduttore della serata.