7 Guardians of the Tomb/ Su Italia 1 il film con Li Bingbing

7 Guardians of the Tomb, film di Italia 1 diretto da Jonathan Charles Turteltaub

7 Guardians of the Tomb riempie la seconda serata di Italia 1 il 22 febbraio 2023 alle ore 23.30. Si tratta di un film di genere orrore-avventura-fantascienza diretto dal registra australiano Kimble Rendall. La pellicola è stata prodotta tra Australia e Cina nel 2018. Gli interpreti principali sono Li Bingbing, Wu Chun, Kellan Lutz e Kelsey Grammer.

L’attrice cinese Li Bingbing è stata insignita della carica di Goodwill Ambassador, un titolo assegnato a chi sostiene grazie alla notorietà una determinata causa o una “questione globale”. Sempre nel 2018 l’attrice è stata protagonista, insieme all’attore britannico Jason Michael Statham, del film di genere thriller-fantascienza horror intitolato “Shark – Il primo squalo” diretto dal regista americano Jonathan Charles Turteltaub.

7 Guardians of the Tomb, la trama del film

Protagonista della storia di 7 Guardians of the Tomb è una giovane donna di nome Jia (Li Bingbing), studiosa da sempre appassionata di animali velenosi. Un giorno Jia riceve un messaggio da un amico di famiglia che dice di avere notizie di Luke (Wu Chun), il fratello della giovane. Jia viene a sapere che il fratello è scomparso proprio quando era ormai vicino ad una grande scoperta.

Jia parte immediatamente per raggiungere la Cina occidentale e, nella speranza di ritrovare Luke, entra a far parte di un gruppo di esperti per perlustrare insieme una tomba molto antica e mai esplorata prima. Proprio quando il gruppo sta per fare una sorprendente scoperta, viene assalito da una miriade di spaventosi ragni spaventosi, intelligenti, affamati e letali. Lo sciame rende inavvicinabile la tomba di un vecchio imperatore della Cina, a suo tempo autorevole e dominatore. Il gruppo di studiosi, compreso Jia, dovrà impegnarsi al massimo per difendersi dai ragni e cercare di sopravvivere ai loro attacchi.

