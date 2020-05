8 e 1/2/ Video, su Rai Movie il film di Federico Fellini con Marcello Mastroianni

Pubblicità

8 e 1/2 va in onda su Rai Movie per la prima serata di oggi, mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola di genere commedia grottesca realizzata nel 1963 Grazie di una co-produzione tra Italia e Francia dalla casa cinematografica Cineriz che si è occupata anche della distribuzione nelle sale. La regia di questo film è stata curata dal grandissimo Federico Fellini il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli e Brunello Rondi. Montaggio di questo film è stato realizzato da Leo Catozzo con le musiche scritte da Nino Rota e nel cast sono presenti grande interprete di livello internazionale tra cui Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimeè, Sandra Milo, Rossella Falk, Barbara Steele, Mario Pisu e Caterina Boratto.

8 e 1/2, la trama del film

Ecco la trama di 8 e 1/2. Uno straordinario regista di 43 anni sta attraversando un momento particolarmente complesso della propria vita e della propria professione in ragione anche di alcune problematiche legate alla salute. Da tempo infatti è alle prese con patologie legate al suo apparato cardiocircolatorio ed è per questo che in prossimità della realizzazione del suo prossimo film, decide di ambientare il tutto in un’importante stazione termale presente nel Lazio. Il suo obiettivo è quello di trovare relax nella stazione termale e al tempo stesso di riuscire ad avere quella necessaria azione che possa permettergli di produrre un nuovo ed importante film di successo. Tuttavia lo stress accumulato nell’ultimo periodo e le continue improvvisate da parte dei suoi assistenti e dei vari attori che gli chiedono informazioni sul copione del nuovo film e sulla tipologia di realizzazione, lo mettono alle strette il che comporta non solo ulteriori scompensi dal punto di vista della salute, ma anche e soprattutto una mancanza di creatività. Come se non bastassero già queste problematiche se ne sommano altre riguardanti soprattutto l’ambito sentimentale.

Infatti nell’albergo in cui risiede che ormai è praticamente preda di tutte le maestranze del cinema, arriva prima la sua amante e in seguito sua moglie. Insomma, quella scelta che sembrava essere vincente per poter ritrovare serenità soprattutto dal punto di vista della salute, adesso appare come un atto estremamente pericoloso e controproducente che potrebbe avere delle conseguenze nefaste. Inoltre anche il suo produttore inizia ad essere piuttosto ossessivo in quanto con il passare delle settimane i costi aumentano e soprattutto non si vede all’orizzonte ancora né un punto di inizio e né un punto di arrivo per la realizzazione del film. Il regista dovrà cercare di sfruttare al meglio tutte le sue competenze sviluppando in maniera abbastanza approssimativa una trama che tuttavia si dimostrerà molto interessante e per certi versi inaspettata.

