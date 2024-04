9-1-1 5/ Anticipazioni puntata 14 aprile 2024: Maddie esce allo scoperto…

Per gli amanti delle serie tv cariche di adrenalina e ricche di colpi di scena è previsto per questa sera un grande appuntamento. Torna in prima serata 9-1-1 5, titolo che porta la firma di Ryan Murphy e che sulla scia del grande seguito ottenuto negli Stati Uniti d’America – così come in Italia – ha da tempo sfornato anche il seguitissimo spin-off, Lone Star.

Terra amara, anticipazioni puntata 12 aprile 2024/ Zuleyha sorpresa dalla proposta di Fikret

Le anticipazioni di 9-1-1 5 promettono scintille e scenari tutti da vivere; nell’ultimo appuntamento della scorsa settimana la squadra di salvataggio si è ritrovata a dover mettere in salvo un’intera famiglia, osteggiata dal rischio di saltare in aria a casa di una bomba piazzata sul proprio veicolo. Nel corso del 12esimo episodio, in onda questa sera su Rai 2, non mancheranno sequenze dedicate anche ai percorsi paralleli e introspettivi dei protagonisti: tuffiamoci quindi nelle anticipazioni della puntata.

Corrado Fortuna in difficoltà prima di Vanina-Un vicequestore a Catania/ "A volte non si lavora per mesi"

Anticipazioni 9-1-1 5, puntata 14 aprile 2024: la verità sulla sparizione di Maddie

Il giorno di San Patrizio ha riservato una angosciante sorpresa per i protagonisti: Maddie è scomparsa ma c’è chi non perde la speranza di riuscire a ritrovarla, ovvero Chimney. In realtà, stando alle anticipazioni di 9-1-1 5, la giovane si era volontariamente allontanata per recuperare la salute mentale presso un istituto; la protagonista era ancora alle prese con il lutto di suo fratello Daniel.

Maddie, durante la permanenza nella struttura, lavorerà molto su se stessa al fine di valutare con occhi diversi anche il matrimonio turbolento con Doug. Dall’esperienza verrà fuori fortificata, ma soprattutto con una rivelazione importante in relazione al suo stato di salute. Niente stress post-parto: la sua patologia è una tiroide silente che fortunatamente potrà curare in poco tempo e senza particolari sforzi dal punto di vista clinico.

9-1-1 Lone Star 3/ Anticipazioni puntata 7 aprile 2024: Catherine riceve un pacco pericoloso!

© RIPRODUZIONE RISERVATA