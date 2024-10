Un nuovo appassionante episodio è ancora in corso ma i telespettatori non vedono l’ora di scoprire i risvolti dell’appuntamento successivo. Per i più curiosi, arrivano dunque le anticipazioni 911 per la prossima puntata – 27 ottobre 2024 – come sempre su Rai Due. La sesta stagione sta infiammando la curiosità degli appassionati con nuovi casi sempre più accattivanti ma che soprattutto tengono impegnata non poco la squadra di salvataggio.

Anticipazioni 911, terza e quarta puntata 29 settembre - 6 ottobre 2024/ Chi ha ucciso Tanya?

Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Scopriamolo con le anticipazioni di 911 in vista del 27 ottobre 2024. I protagonisti dovranno vedersela con un caso alquanto particolare, protagonista un personaggio più che noto; una vera e propria star del cinema. Una carriera in declino, una condizione clinica non più stabile e una serie di esperienze pre-morte che mettono a repentaglio la vita della celebrità.

9.1.1 Lone star 3: anticipazioni puntata 19 maggio 2024/ Tommy e Julius relazione pericolosa?

Un uomo avvelenato nel bel mezzo di una fiera… Le anticipazioni per la prossima puntata di 911

La squadra di salvataggio – stando alle anticipazioni 911 per la prossima puntata del 27 ottobre 2024 – cercherà in tutti i modi di raggiungere la star del cinema in preda ad una vera e propria crisi ma non sarà per nulla facile metterla in salvo. Una serie di circostanze metteranno i protagonisti come dinanzi ad un bivio e la decisione da prendere sarà tutt’altro che scontata.

Le anticipazioni della prossima puntata di 911 – in onda il 27 ottobre 2024 – proseguono con un altro caso altrettanto intricato. Nel bel mezzo di una fiera a tema rinascimentale, i protagonisti verranno chiamati per un tempestivo soccorso ad un uomo avvelenato. La persona in questione è addirittura il proprietario della struttura che ospitava la fiera; un circostanza che fin dai primi attimi alimenta il sospetto che dietro il gesto ci sia qualcosa di molto più scabroso.

9-1-1 5 Anticipazioni puntata 19 maggio 2024/ Il passato di Jonah, cosa nasconde il paramedico?