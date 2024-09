Tutto pronto per un nuovo appuntamento con una delle serie tv appartenenti al genere poliziesco più seguite degli ultimi anni: arrivano le anticipazioni 911 in vista della puntata numero 3 della sesta stagione, in onda questa sera – 29 settembre 2024 – su Rai Due e della quarta puntata prevista per il prossimo 6 ottobre 2024. L’opera scritta da Ryan Murphy come sempre si concentra su accadimenti paralleli che alimentano la trama con intrighi e misteri; non manca però una linea temporale che viaggia di episodio in episodio e che si appresta a tenere i fan della serie incollati al teleschermo. Scopriamo dunque cosa raccontano le anticipazioni 911 – sesta stagione – per la terza e quarta puntata in onda questa sera, 29 settembre, e il prossimo 6 ottobre 2024 come sempre su Rai Due.

911, sesta stagione: anticipazioni terza puntata 29 settembre 2024

Le anticipazioni 911 – sesta stagione – per la puntata di questa sera 29 settembre 2024 partono dall’apprensione nei confronti di Samuel, ancora in coma, mentre le indagini proseguono dopo sulla morte di Tanya, una bambina che dopo una sparizione durata anni è stata ritrovata senza vita proprio nelle fondamentale della casa dell’uomo. Athena non ne vuole sapere, non può credere che sia davvero suo padre l’autore dell’omicidio ed è disposta a tutto pur di dimostrare la sua tesi.

Nel frattempo, un dettaglio non da poco arriverà da Joanne, sorella di Tanya. La donna deciderà di rivelare a Bobby e Athena come l’ultimo avvistamento della sorella fosse di una sera prima di recarsi ad una festa. Da qui partiranno nuovi scorci per portare avanti le ipotesi; un colpo di scena dietro l’angolo che emergerà proprio nel momento in cui verranno fatti nuovi rilievi presso la casa di Saumel.

911, sesta stagione: anticipazioni quarta puntata 6 ottobre 2024

Mentre le condizioni di Samuel e la tragica morte di Tanya continuano a tenere banco, stando alle anticipazioni della prossima puntata di 911 – sesta stagione – in onda domenica 6 ottobre 2024, l’attenzione della squadra di polizia sarà attirata da un nuovo caso altrettanto misterioso. Un birdwatcher, impegnato nelle sue attività quotidiane, verrà rovinosamente schiacciato dalla caduta di un albero. Quello che però sembrerà essere un semplice incidente potrebbe invece nascondere qualcosa di decisamente più grave.

