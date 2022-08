9-1-1 Lone Star 2/ Anticipazioni ultimo episodio 8 agosto: Austin colpita da…

9-1-1 Lone Star 2, anticipazioni ultimo episodio 8 agosto: una tempesta di sabbia colpisce Austin

Si conclude 9-1-1 Lone Star 2 stasera, 8 agosto. Su Rai2 va infatti in onda l’ultimo episodio di stagione in cui vedremo la squadra del 126 alle prese con una terribile calamità naturale che colpisce la città di Austin. Per i vigili del fuoco di New York Owen Strand è giunta anche l’ora di fare un bilancio sulle loro vite. Tra loro c’è Tommy, ancora in lutto per la morte di Charles, che deve prendere una decisione sulla sua vita senza il marito. E poi c’è Owen, al quale viene offerto un lavoro, ed è indeciso se lasciare la sua caserma per trasferirsi altrove.

9-1-1 4/ Anticipazioni ultimo episodio 8 agosto: Eddie in ospedale, morirà?

Nello scorso episodio, Tommy è rimasta in stato di shock quando suo marito Charles è morto improvvisamente a causa di un aneurisma cerebrale. In attesa dei risultati della sua autopsia, il coraggioso paramedico si è trovata a fronteggiare un uomo che ha preso in ostaggio l’ospedale per salvare il suo bambino in stato vegetativo. Andiamo nel dettaglio e scopriamo le anticipazioni sul finale di 9-1-1 Lone Star 2 intitolato Polvere alla polvere.

9-1-1 4/ Anticipazioni 1 agosto: Atena scopre un segreto di Bobby...

9-1-1 Lone Star 2, anticipazioni finale di stagione “Polvere alla polvere”

Le anticipazioni dell’ultimo episodio di 9-1-1 Lone Star 2, intitolato Polvere alla polvere, ci svelano che il caos si scatena ad Austin quando una potente tempesta di polvere inghiotte la città lasciando spazio solo a panico e distruzione. Mateo fa di tutto per aiutare le vittime della tempesta, offrendo loro cibo e acqua. Nel frattempo, con la caserma 126 ancora fuori servizio, i pompieri sono costretti a lavorare in altre case fino alla riapertura della loro struttura.

Owen prende in considerazione l’offerta di lavoro come nuovo commissario dei vigili del fuoco di Austin, ma è titubante perché non vuole lasciare la sua caserma. Inoltre, Tommy riflette sulla decisione se prendersi un periodo di pausa per rimanere un po’ a casa dopo la morte del marito. Infine, Grace torna al call center dopo il suo quasi fatale incidente d’auto.

911, anticipazioni puntata 24 luglio 2022/ Sue viene investita da un'auto e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA