9-1-1 Lone star/ Anticipazioni episodio oggi, 21 febbraio: TK nei guai?

9-1-1 Lone star, anticipazioni episodio oggi, 21 febbraio

Terzo episodio per 9-1-1 Lone Star, lo spin off di 9-1-1 che torna in onda oggi, 21 febbraio con Superbia o umiltà. Rob Lowe e Liv Tyler torneranno a vestire i panni di Owen Strand e Michelle Blake per la gioia dei fan e non solo di quelli che li amano quando sono lontani ma anche di quelli che li adorano insieme. Purtroppo chi ha seguito le peripezie della serie sa bene che la Tyler ha deciso di non prendere parte alla seconda stagione per via della pandemia in corso e delle difficoltà a muoversi liberamente per stare vicino alla famiglia ma fino ad allora avremo modo di seguire la sua storia nelle prossime settimane. Cosa succederà questa sera nel nuovo episodio in onda a partire dalle 21.50 circa?

Intossicazione d’acqua per Michelle e i suoi…

La squadra risponde alla chiamata di un uomo che soffoca nel mais all’interno un granaio e questo mette a rischio la squadra soprattutto quando i nostri pompieri arriveranno sul posto e TK decide di disobbedire per lanciarsi e salvare una collega. Sarà proprio Marjan a finire in rete e diventare virale per via di un video che la riprende proprio nel momento in cui il suo hijab è caduto. I guai per TK non sono finiti visto che più tardi lo troveremo alle prese con una lite proprio mentre una donna collassa durante una gara a causa di quella che sembra essere un’intossicazione d’acqua. Nel nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star sentiremo parlare ancora dei problemi che questo le causerà soprattutto quando tornata nella sua moschea dopo il video, le viene detto di andare via perché troppo al centro dell’attenzione.

TK nei guai?

Questa volta toccherà a Michelle e i suoi arrivare sul posto e dare una mane e subito dopo si trova ad affrontare il vecchio fidanzato di sua sorella Iris, Dustin, convinta che sia ancora lui il colpevole per la sua sparizione. Dall’altro lato abbiamo il nostro capo Owen che continua a fare la chemioterapia per affrontare il suo cancro ai polmoni che inizia ad avere su di lui i primi effetti collaterali. Cos’altro succederà nell’episodio di questa sera e come farà Owen a continuare a mentire e nascondere la sua malattia anche ai suoi principali che gli hanno affidato la Caserma in Texas?



© RIPRODUZIONE RISERVATA