9-1-1, quinta stagione/ Anticipazioni puntata 17 marzo 2024: una vigilia di Natale ‘turbolenta’

9-1-1, quinta stagione: in onda questa sera 17 marzo su Rai Due

Prima di tuffarci nella puntata di questa sera – domenica 17 marzo – scopriamo le gustose anticipazioni di 9-1-1, quinta stagione. Le attese in termini di suspense e azione saranno sicuramente rispettate, soprattutto dopo le aggrovigliate vicende che hanno caratterizzato gli episodi precedenti. L’intero capitolo è già stato trasmesso negli Stati Uniti d’America e finalmente sono arrivate in Italia le nuove e appassionanti puntate del titolo.

Anche la quinta stagione di 9-1-1 è stata scritta e realizzata da Ryan Murphy, confermato dopo l’incredibile successo dei capitoli precedenti. Non vi sono grandi cambiamenti da segnalare in riferimento al cast, il gruppo è stato confermato quasi interamente dato il collegamento diretto con la stagione precedente. E’ tempo ora di scoprire le anticipazioni della puntata di 9-1-1, in onda questa sera – domenica 17 marzo – su Rai Due.

9-1-1, quinta stagione: anticipazioni puntata 17 marzo 2024

Le anticipazioni della puntata di 9-1-1, quinta stagione, ci portano in un clima e contesto natalizio; Athena è alle prese con una circostanza per nulla banale. Due donne sono nel pieno di una veemente lite dopo aver scoperto che il proprio marito è in realtà sposato con entrambe. Una doppia vita che scatena la furia delle consorti e la protagonista dovrà dunque aiutarle a fare la scelta giusta per non rovinare ulteriormente la situazione.

Athena tenterà di far leva sui sentimenti delle due donne tradite contemporaneamente dal proprio marito, reo di avere una doppia vita. La protagonista ricorderà come eventuali scelte azzardate potrebbero ricadere sui figli, facendo quindi desistere le due consorti deluse. La situazione alla fine si risolverà per il meglio la il clima teso tornerà per la squadra di soccorso che si troverà impegnata con diverse situazioni tese nel giorno della vigilia di Natale.

