911, anticipazioni puntata 26 giugno 2022/ Maddie scopre che Buck è in terapia e…

911, anticipazioni puntata 26 giugno 2022: Buck fa una rivelazione!

La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 26 giugno 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Le anticipazioni rivelano che ritroveremo Hen alle prese con i suoi studi alla facoltà di medicina. Per il corso di laboratorio, la paramedica si trova a far coppia con Sydney, e la ragazza non si dimostra particolarmente gentile. Buck rivela finalmente a Maddie e Chimney il suo “segreto”, sta seguendo un percorso di psicoterapia. Maddie ci rimane molto male, ma il problema non è tanto che il fratello le ha tenuto nascosta la cosa, è che lei ha tenuto nascosto a Buck un segreto che potrebbe stravolgere la sua vita. Di cosa si tratta?

911 4, anticipazioni puntata 19 giugno 2022/ Athena ritorna in servizio e...

Il centralino del 911 riceve una chiamata da un uomo che sembra essere stato preso di mira dalla propria casa “smart”. Quando si dice che la tecnologia non sempre accorre in nostro aiuto. Una ragazza controlla la smart home dell’ex fidanzato per dargli fastidio ma lui finisce per avere un incidente, per fortuna lei chiama i soccorsi. Hen inizia il tirocinio all’ospedale ma si scontrerà con i colleghi. Maddie scopre che Buck è in terapia per problemi personali. Athena insegue un rapinatore mascherato.

9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 4 aprile: Hen tradisce Karen?

911, dove siamo rimasti: Owen ritrova l’ex moglie Gwyneth e…

Nel precedente episodio della serie americana 911, Michael e David ora vivono insieme, May lavora con Maddie che si è allontanata da Chimney per la gravidanza. Infatti Chimney non vuole metterla a rischio durante il Covid-19 visto che come pompiere è sempre nel vivo dell’azione. Così si è trasferito da Buck. Dopo sei mesi di convalescenza per la colluttazione con Jeffrey, Athena torna in servizio. La tragedia di puntata è legata a una diga danneggiata da una scossa di terremoto. L’acqua fa finire fuori strada un pullman che centra in pieno un grattacielo. Nell’altro episodio di 911 intitolato Di nuovo in sella, la puntata è dedicata alla presentazione di Tommy Vega il nuovo capitano dei paramedici (in Texas pompieri e paramedici sono separati seppur nella stessa caserma).

Diretta/ Modena Mantova (risultato finale 1-1) streaming: Gerli sfiora il ko

Intanto Owen ritrova l’ex moglie Gwyneth interpretata da Lisa Edelstein e ha nuovi aggiornamenti sul cancro. Athena dopo sei mesi di assenza dal lavoro dovuti alla colluttazione con Jeffrey, ritorna in servizio. Intanto, una microscossa di terremoto danneggia la diga nella zona di Hollywood, con una fuoriuscita di acqua che investe in pieno una ciclista di nome Janell oltre a mandare un pullman fuori strada; il mezzo precipita giù dal cavalcavia sfondando parzialmente la vetrata di un grattacielo a molti metri da terra schiacciando un commercialista di nome Keith. È solo il peso dei passeggeri del pullman a impedirgli di cadere. Bobby e i vigili del fuoco della caserma 118 arrivano sul posto, Buck e Eddie raggiungono il tetto facendo calare un gancio con cui tenere in equilibrio il mezzo, permettendo ai vigili del fuoco di far scendere i passeggeri e di salvare Keith portandolo in ospedale. Janell telefona al 911 e Maddie risponde alla chiamata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA