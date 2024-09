911 Lone star, ecco le anticipazioni del 15 settembre: cosa succede nella prima puntata della quarta stagione

Su Rai 2, a partire dalle ore 21.50 del 15 settembre, torna il tanto atteso 911: Lone Star. Si tratta di uno spin-off di 9.1.1., che ha conquistato il pubblico fin dalla sua prima stagione. Questa serie si concentra sulle vicende di Owen Strand, capitano dei vigili del fuoco di New York, e TK, trasferitisi in Texas. Arrivato ormai alla quarta stagione, la serie è stata ideata dagli stessi Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, creatori dell’omonima serie genitore. L’ambientazione passa da New York ad Austin, in Texas, dove Owen (interpretato dall’attore Robert Lowe) è incaricato di ri-formare e guidare la squadra di vigili del fuoco 126, con sede ad Austin.

Della medesima squadra fa parte anche il figlio Tyler Kennedy, conosciuto come TK (interpretato da Ronen Rubinstein, attore già presente nella serie American Horror Story, dello stesso Ryan Murphy), paramedico e vigile del fuoco. Questa serie coniuga situazioni emergenziali e professionali, con tematiche personali, legate alla famiglia, alle relazioni e alla salute mentale. Non a caso, Owen porta sullo schermo il tema della lotta contro il cancro, mentre TK quello delle dipendenze, il tutto sullo sfondo delle missioni dei soccorritori texani.

Anticipazioni 911 Lone star del 15 settembre: una lotta contro il tempo per Owen

Sugli schermi italiani andrà in onda la quarta stagione della suddetta serie, che promette di riprendere le fila delle stagioni precedenti, regalando – episodio dopo episodio – nuove avventure imperdibili. Tocca, in particolare, al primo episodio della stagione, intitolato La nuova tendenza (titolo originale: The New Hotness), diretto da Bradley Buecker e scritto da Molly Green e James Leffler. Fin dall’inizio l’episodio lascia lo spettatore con il fiato sospeso e promette di mettere in scena tanta tensione: la squadra 126, capitanata da Owen, è chiamata per un intervento alla fiera della contea. Tuttavia, la situazione diviene ben presto una vera e propria lotta contro il tempo, a causa dell’imperversare di una terribile tempesta ad Austin. Questa calamità naturale, causata o aggravata dal cambiamento climatico, mette a dura prova i soccorritori, che dovranno intervenire con rapidità e prontezza, in condizioni tutt’altro che sicure.

Come da tradizione, già affermata con la serie 9.1.1., anche 9.1.1. Lone star non si concentra solo sulle emergenze, ma mette in scena anche le vicende più propriamente private dei protagonisti. In particolare, vengono qui riprese tutte le storyline personali lasciate aperte nelle stagioni precedenti. Owen deve fare i conti con il suo passato, collegato all’FBI, mentre TK e Carlos si trovano a dover affrontare un momento di forte crisi della loro relazione: i piani di matrimonio sembrano andare in fumo con il ritorno inaspettato di Iris Blake. Ancora una volta, insomma, Murphy, Falchuk e Minear riescono a creare una serie di intrecci di azione, dramma e intimità, che sono gli ingredienti perfetti per questa serie tanto amata e coinvolgente.