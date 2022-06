911 Lone Star, anticipazioni puntata 26 giugno 2022/ Owen e Hen intrappolati…

911 Lone Star, anticipazioni puntata 26 giugno 2022: Hen e Owen in guai seri

Stasera andrà in onda su Raidue una nuova puntata di 911 Lone Star. Le anticipazioni rivelano che Buck, Eddie ed Hen vengono mandati ad aiutare i pompieri del Texas per domare un vasto incendio. Owen ed Hen si ritrovano intrappolati insieme. T.K. e Buck stringono subito amicizia e cercheranno i loro amici dispersi. Nell’episodio intitolato In prima linea, I vigili del fuoco sono alle prese con un incendio boschivo che si sta espandendo a macchia d’olio. Il primo incontro tra le due squadre ci regala un Buck praticamente pietrificato che non riesce a staccare gli occhi di dosso a Marjan: lei è la mitica Firefox. Si passa poi subito all’azione. Un gruppo di campeggiatori è a rischio. Marjan, Paul, Judd, insieme ad Eddie, entrano in azione. E, purtroppo per Buck, Marjan sembra decisamente più colpita da Eddie.

Nella puntata di 911 Lone Star, Hen e Owen si ritrovano in guai seri quando il loro elicottero precipita. Dovranno far ricorso a tutte le loro risorse e all’addestramento avuto per sopravvivere in attesa dei soccorsi. Buck e TK stabiliscono un’intesa immediata e saranno proprio loro, scegliendo una strada decisamente alternativa, a salvare Owen ed Hen. La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. L’episodio spin off andrà in onda dopo la puntata di 911.

In questa seconda stagione di 911 Lone Star, l’arrivo nella squadra texana di un nuovo capitano dei paramedici, dopo che Michelle (Liv Tyler) si è dimessa per dedicarsi alle persone affette da disturbi mentali. Tommy Vega, interpretata da Gina Torres, affiancherà Owen (Rob Lowe) e gli altri personaggi che dovranno combattere tra questioni private e spaventose catastrofi che mettono a repentaglio anche le loro vite. Nello scorso episodio intitolato Di nuovo in sella, la squadra 126 dei vigili del fuoco si occupa di un carro armato militare a piede libero nel centro di Austin e una serie di incidenti a un roller derby. Nel frattempo, il nuovo capitano dei paramedici, Tommy Vega, si unisce alla squadra, in quanto Michelle ha scelto di occuparsi di schizofrenici e Owen si riunisce con la sua ex moglie e madre di T.K., Gwyneth, e riceve un aggiornamento sul suo cancro. Durante un’operazione di salvataggio su uno degli impianti della linea telefonica Owen e Tommy rischiano di essere infilzati da un arciere.

Intanto in Italia grande sgomento per la morte di uno degli attori di 911 Lone Star. Tyler Sander è scomparso in circostanze misteriose. Inutili i tentativi di soccorso: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e, come leggiamo sempre sulla testata menzionata poco fa, il portavoce ha fatto sapere che le cause della sua morte sono del tutto sconosciute.











