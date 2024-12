Malore per Sissi: ecco come sta

Sissi, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi dove si è messa in mostra sfoggiando la sua bellissima voce, si è sentita male durante un evento a cui ha partecipato. Tutto è accaduto alla Triennale di Milano che ha ospitato il primo gala italiano di Spotify Equal riunendo ben 70 artiste e figure di spicco della musica e dell’industria discografica.

Tanti i nomi delle big della musica italiana che hanno accettato di partecipare a tale evento come Annalisa, BigMama, Clara, Emma, Francesca Michielin, Giorgia e Noemi. Accanto a quelle che sono considerate veterane della musica, all’evento erano presenti anche artiste più giovani come Sissi che ha fatto parlare di se non solo per l’indiscusso talento musicale ma anche per un malore che l’ha copita.

Come sta Sissi dopo il malore

Come fa sapere Novella 2000, pare che Sissi, durante l’evento, sia stata colpita da un malore che l’avrebbe costretta non solo ad abbandonare il galà ma anche a richiedere l’aiuto degli operatori sanitari. Ad informare il suo pubblico è stata Sissi stessa caricando sul proprio profilo Instagram una storia dove si immortala su una barella in ambulanza con anche la maschera per l’ossigeno.

Successivamente, a rassicurare tutti sulle sue condizioni è stata la stessa Sissi che, con una nuova storia pubblicata su Instagram, ha scritto: “Comunque davvero grazie a tutti per i messaggi. Ora sto bene“, scrive la cantante che poi svela anche la natura del suo malessere. “Ho avuto solo un attacco allergico e grazie a tutte le persone che ieri mi hanno aiutata, sia al galà che in ospedale. Siete degli angeli“, conclude.

