Michela e Manuela Magalli, chi sono le figlie di Giancarlo Magalli?/ La confessione: “Non ero molto pronto..”

Giancarlo Magalli, confermato tra gli ospiti a Domenica in: il conduttore torna in casa Rai!

Giancarlo Magalli é uno tra i più attesi ospiti nello studio di Domenica in, in quanto volto storico di casa Rai, e non tutti sanno della sua vita che lui sia anche padre delle figlie Manuela e Michela.

Conduttore veterano di I fatti vostri in onda nei palinsesti della TV di Stato, Giancarlo Magalli fa rientro in casa Rai, ospitato nel talk show Domenica in, in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay l’8 ottobre 2023.

Al di là della carriera artistica, il noto conduttore tv e ospite nel salottino del format domenicale condotto da Mara Venier, é anche padre delle figlie Manuela e Michela Magalli, che insieme a lui debuttano nel piccolo schermo, in qualità ospiti di Verissimo, lo scorso gennaio 2023. E non tutti sono a conoscenza di chi siano Michela e Manuela Magalli, entrambe molto legate al papà conduttore come le dirette interessate palesano immortalando Giancarlo in alcuni post a lui dedicati, via social. Questo, seppur avendo alle spalle un trascorso padre-figlia diverso al confronto delle loro vite, come ammesso dallo stesso Giancarlo Magalli al talk show di casa Mediaset. E alla base dell’affetto tra le figlie e l’ospite a Domenica in vi é anche il momento difficile della malattia di Giancarlo Magalli, un linfoma alla milza, che segna per anni l’assenza del conduttore dalla TV.

Non solo conduttore TV affermato, ma anche papà delle figlie Manuela e Michela Magalli: chi sono le figlie di Giancarlo Magalli

Manuela Magalli nasce dal primo matrimonio di Giancarlo Magalli con Carla Crocivera. Classe 1972 e primogenita dello storico volto televisivo de I fatti vostri, lavora nel settore assicurativo e ha recuperato il tempo perso nel rapporto con il padre famoso negli anni. A rivelare la difficoltà riscontrata nel rapporto padre-figlia é proprio Magalli senior, nell’intervista concessa a Verissimo.

“La prima figlia l’ho avuta a 21-22 anni, ero un bambino – fa sapere il conduttore ospite a Domenica in, incalzato dalle domande ricevute da Silvia Toffanin a Verissimo-. Non ero molto pronto. Ero contento, ma non sapevo come si facesse”. Nell’intervento recente quindi l’ospite a Domenica in fa mea culpa, relativamente al rapporto con Manuela, la primogenita: “Sono stato un po’ assente e devo dire che per i primi anni lo sono veramente stato. Ho recuperato e devo dire che con mia figlia adesso abbiamo un ottimo rapporto.”.

Michela Magalli, la secondogenita di Giancarlo Magalli, nasce nel 1994 e la madre é Valeria Donati, la seconda moglie del conduttore, da cui lui é separato. La “seconda figlia dell’atteso ospite a Domenica in è una blogger e vanta un importante seguito social di follower, come content creator. La giovane è fidanzata con il videomaker Luigi Pica. Incalzata dalle domande di Verissimo, nell’ospitare registrata con la sorella Manuela in presenza del papà Magalli, Michela così ricorda i momenti più duri del rapporto padre-figlia relativamente alla malattia di Giancarlo: “E’ stato un trauma. Per me papà è stato sempre una persona forte. Vederlo piccolino, vedere che lui aveva bisogno di sostegno anziché il contrario è stato difficile. Magari anche vedere foto solo di due mesi prima della malattia e vedere quanto era diverso esteticamente”.

Nel rapporto con la secondogenita, Giancarlo Magalli ritiene di aver mostrato una maturità diversa nel ruolo di padre al confronto con il trascorso avuto con la primogenita: “Quando diventi padre da grande, sei più preoccupato. Pensi magari di essere troppo vecchio, di non riuscire a starle vicino. “











