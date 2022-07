Alex Wyse assente a Yoga Radio Bruno estate/ “Dispiaciuto di non poterci essere…”

Amici 21, Alex Wyse non si presenta all’evento di Radio Bruno

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove tra gli altri risvolti ha trovato il successo e l’amore, e reduce dalla rottura con Cosmary Fasanelli e il disco d’oro raggiunto al talent con Sogni al cielo Alex Wyse fa parlare ancora una volta di sé in queste ore. Il motivo? Atteso allo Yoga Radio Bruno Estate show di Mantova, la cui tappa si tiene in data odierna 13 luglio 2022, l’ex Amici 21 fa sapere in queste ore via social che non prenderà parte all’evento.

Riattivatosi tra le Instagram stories, Alex Wyse comunica il dispiacere di non poter prendere parte all’evento promosso da Radio Bruno, una defezione dovuta ad un motivo che il cantautore non rende noto. “Sono molto dispiaciuto di non poter essere questa sera con voi sul palco di Radio Bruno a Mantova – si legge tra le righe del post rivelatorio dell’ex allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 21 di Maria De Filippi-. Ringrazio moltissimo gli organizzatori che hanno compreso le motivazioni che mi portano a non potermi esibire e spero che potrà esserci un’occasione per ritrovare voi e gli amici di Radio Bruno”.

LDA conquista Radio Bruno

Insomma, sembra proprio che Alex Wyse si sia ritrovato impossibilitato a presenziare all’evento Yoga Radio Bruno estate, che tra gli altri artisti, alla tappa precedente ha visto tra gli ospiti presentarsi sul palco l’ex rivale amico di quest’ultimo, Luca D’Alessio in arte LDA.

Chissà, quindi, se potrà esserci una seconda chance per Alex di prendere parte all’evento targato Radio Bruno.

“YOGA RADIO BRUNO ESTATE a Mantova! – si legge poi nel post dell’evento odierno-. Oggi, mercoledì 13 luglio, vi aspettiamo in Piazza Sordello a Mantova! INGRESSO GRATUITO -Lo show sarà visibile in diretta sul canale 75 per l’Emilia Romagna, 190 per la Lombardia, 110 / 190 per il Piemonte e 97 per la Toscana, in streaming sul sito Radiobruno.it e sulla nostra app”.

