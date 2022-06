Soraia e Luca, è finita? / Arriva la loro verità dopo la scelta a Uomini e donne

Uomini e donne, Luca Salatino e Soraia Cerino si dividono dopo la scelta?

Tanto attesa era la scelta di Luca Salatino a Uomini e donne, che alla fine è ricaduta su Soraia Cerino contro ogni aspettativa dei fan di Lilli Pugliese, la non scelta. Complice un avvistamento post-scelta del tronista uscente con l’amico di vecchia data e come lui tronista uscente dal trono classico di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, è circolata incessante nel web l’indiscrezione di una presunta rottura lampo tra i due piccioncini uscenti dall’ultimo trono maschile in carica, Soraia Cerino e Luca Salatino. E a riportare la verità dei fatti, in replica al chiacchiericcio mediatico, ci ha pensato la coppia diretta interessata.

Soraia e Luca, nel dettaglio, riattivatisi via social a poche ore dalla puntata di Uomini e Donne della loro scelta, sono tornati a mostrarsi pubblicamente insieme, ma per dare conferma di essersi lasciati. ”Buonasera ragazzi, volevamo annunciarvi che io e Luca ci siamo lasciati”, dichiarano i ragazzi esordendo nel loro ultimo post sul dopo – scelta-. Ma non è come sembra.

Perché poi proseguendo nell’intervento i due ex volti di Uomini e Donne ammettono di aver ironizzato sui rumor che li vedrebbero già divisi a poche ore dalla puntata della scelta. Insomma, l’annuncio della rottura da parte di Soraia Cerino e Luca Salatino voleva semplicemente essere uno scherzo, che per i fan e non della coppia potrebbe risultare di dubbio gusto.

Soraia e Luca: cosa accade dopo la scelta

Particolarmente virale sui social, del momento della puntata epilogo del trono di Luca può dirsi la risposta che Soraia ha riservato al tronista uscente non appena appreso di essere la prescelta.

Del tutto incredula e in lacrime, reduce da un’esterna fatta di distanze e mancate attenzioni da parte di Salatino, Soraia ha dichiarato: “Ma perché ti sei comportato così allora? Mi hai fatto stare male”. La conduttrice Maria De Filippi ha quindi difeso: “Lo ha fatto un po’ apposta..”.

Ed è fuori dal contesto tv di Uomini e Donne che Luca e Soraia si trovano a dover testare la solidità del loro amore, che ora i due giovani vivono a distanza, dal momento che lui è residente a Roma e lei è di Como.











