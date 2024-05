Holden non merita la finale di Amici 2024?/ La stampa lo boccia, ma i fan festeggiano: il verdetto

Amici 2024, s’infiamma la polemica mediatica su Holden: il cantante rischia ma accede alla finale!

Holden é al centro di un vortice di contestazioni che lo vedono tacciato di non meritare la partecipazione alla finale di Amici 2024, e, in più, di essere un personaggio televisivo “indigeribile”. É quanto si rileva in vista della semifinale di Amici in particolare tra le pagelle critiche di una giornalista e penna del Corriere della Sera, Grazia Sambruna, che a margine del recente settimo appuntamento del serale del talent show boccia Holden.

Amici 2024, Sarah "terza incomoda" tra Marisol e Petit?/ "Eravamo amiche, poi..."

Lo fa giudicandolo come un volto TV spocchioso, che si ergerebbe al titolo di cantante pur non avendo grandi meriti nel canto, tendente oltretutto al non rispetto delle regole del talent show di Maria De Filippi. Tuttavia, come emerge tra le anticipazioni delle puntate di semifinale di Amici Holden é il quarto tra i 4 ufficializzati finalisti in semifinale. E se da una parte si rilevano sul piatto della bilancia, come elencati nella critica della stampa di Corriere, i motivi per cui Holden non meriterebbe la qualificazione in finale, d’altro canto vanno riconosciuti al giovane dei meriti per cui lui ha diritto al posto di finalista ad Amici 2024.

Petit: "Non ho mai preso lezioni di canto.."/ La confessione ad Amici 2024 spiazza il web!

Il percorso di Holden nella scuola di Amici 2024

Sin dalle prime settimane di permanenza nella scuola di Amici 2024, Holden ha diviso il pubblico: da una parte c’è sempre chi gli ha riconosciuto talento e originalità e dall’altra c’è chi, pur riconoscendone le doti artistiche, ha bocciato il suo atteggiamento. Non sono mancati momenti in cui il cantante ha perso il controllo litigando con l’insegnante Rudy Zerbi pensando anche di andare via ad un passo dall’inizio del serale.

Durante la fase più calda del programma di Maria De Filippi, puntata dopo puntata, ha conquistato i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè continuando a scalare le classifiche anche se le sue quotazioni per la vittoria sono diminuite. Al suo posto, infatti, con Petit, potrebbe giocarsela Sarah.

ELIMINATO SEMIFINALE AMICI 2024, CHI È?/ Sarah e Mida al ballottaggio finale, cinque finalisti

Holden merita l’accesso alla finale: la sentenza dei fan di Amici 2024!

Se la stampa nutre dei dubbi nei confronti di Holden, i fan di Amici 2024 non hanno dubbi sul fatto che il figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, meriti la finale. Secondo il popolo del web sono diversi i motivi per cui Holden meriti assolutamente la finalissima di Amici 2024.

In primis la capacità di autoprodursi: Holden é, infatti, l’unico competitor di canto a rendersi cantautore e produttore dei testi e delle musiche delle sue canzoni, come per l’ultimo nuovo singolo Randagi. Ma non solo. Inoltre, Holden vanta due certificazioni di disco d’oro per le vendite di oltre 50mila copie conquistate con due tra i singoli lanciati ad Amici 2024 ossia Nuvola e Dimmi che non é un addio.

Holden vola in finale!

Nel frattempo le anticipazioni della semifinale appena registrata fornite da Amici news e Superguida TV confermano Holden nella rosa dei finalisti scelti dai giudici del serale Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi insieme a Marisol, Dustin e Petit. Al ballottaggio eliminatorio, rischiando così il mancato accesso alla finale, sono invece finiti Sarah e Mida. Intanto, per il circuito competitor di ballo si fa infuocata l’attesa per la sfida tra i finalisti preannunciati, Dustin Taylor e Marisol Castellanos…











© RIPRODUZIONE RISERVATA