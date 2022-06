A casa tutti bene/ Su Rai 1 il film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi

A casa tutti bene, film di Rai 1 con Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi

A casa tutti bene sarà trasmesso dalle ore 21.25 di oggi, 6 giugno, su Rai 1. Il film è stato girato nel 2018 da Gabriele Muccino e vede come protagonisti Pierfrancesco Favino, Elena Cucci, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi, Giulia Michelini, Stefania Sandrelli e altri volti noti del panorama cinematografico italiano. La pellicola, alla fine della sua programmazione, incassò circa 9 milioni di euro, posizionandosi quindi in un’ottima posizione per quanto riguarda i guadagni netti al botteghino.

Il primo trailer di A casa tutto bene venne rilasciato nel febbraio del 2017, mentre è stato distribuito effettivamente nelle sale italiane a partire dal 14 febbraio del 2018. La sceneggiatura del film fu curata e affidata direttamente a Gabriele Muccino, il quale all’occorrenza si fece aiutare da Paolo Costella; le musiche del film furono invece, affidate al celebre Nicola Piovani, grande maestro e vanto italiano che curò anche le musiche del celebre ”la vita è bella”, prestando così nuovamente la sua opera.

A casa tutti bene, la trama del film

La trama del film A casa tutti bene ruota attorno alle vicende di un’intera famiglia, compresi amici e parenti più o meno stretti. Alba e Pietro sono una coppia di pensionati in possesso di una casa che si trova sull’isola; questi approfittano per poter organizzare una sorta di pranzo/riunione di famiglia, invitando sia figli che rispettivi nipoti, dando così luogo ad una grande riunione.

Tuttavia, a causa di un improvviso temporale, le famiglie si ritrovano praticamente bloccate sull’isola, impossibilitate quindi a poter tornare effettivamente a casa; inutile dire che la convivenza forzata dei parenti farà in modo che escano fuori antichi rancori, invidie e gelosie, dando così luogo ad una pellicola che si avvicina più al genere drammatico che al genere comico, analizzando quelli che sono i pregi e i difetti di ogni componente della famiglia, facendo sì che escano fuori i rispettivi problemi di ognuno.

