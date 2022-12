A Christmas carousel La giostra dell’amore/ Su Rai 2 il film con Stuart Hughes

A Christmas carousel La giostra dell’amore, film di Rai 2 diretto da Don McCutcheon

A Christmas carousel La giostra dell’amore vain onda oggi, giovedì 29 dicembre, a partire dalle ore 14.00 su Rai 2. Si tratta di un film sentimentale prodotto in Canada nel 2020 e diretto da Don McCutcheon. Nel cast sono da menzionare le collaborazioni di Stuart Hughes, Neal Bledsoe e Rachel Boston. Il film è una produzione canadese finalizzata alla distribuzione televisiva nel periodo natalizio.

La prima tv italiana del film A Christmas carousel La giostra dell’amore risale allo scorso anno, proposta con il titolo La giostra dell’amore. In riferimento alla produzione, l’assetto scenografico delle riprese si concentra nelle località di Newport, Massachusetts. Il film lascia a desiderare sotto parecchi punti di vista dalla messinscena alla presenza di un cast che non sembra funzionare come si deve. Nonostante questo lo spirito del Natale viene rispettato, e visto che in questi giorni siamo tutti più buoni, il film risulta comunque apprezzabile almeno sotto questo punto di vista.

A Christmas carousel La giostra dell’amore, la trama del film

Leggiamo la trama di A Christmas carousel La giostra dell’amore. La storia racconta di una ragazza di nome Lila, appassionata di restauro e specializzata nella lavorazione di vecchi giocattoli per bambini. Inoltre, spesso viene chiamata a rivitalizzare giostre ormai in disuso o che versano in condizioni quasi di abbandono. Con lei collabora il padre, di nome Ray, ovvero colui che le ha trasmesso la passione per questo genere di attività lavorativa.

Un giorno, entrambi ricevono una incredibile proposta di lavoro. Dalla vicina regione di Ancadia, la famiglia reale propone ad entrambi la possibilità di rimettere in sesto una giostra presente nella dimora e che ormai risultava usurata dal tempo. L’obiettivo era quello di portare a termine il lavoro prima del giorno di Natale visto che la famiglia avrebbe accolto per le festività il nipotino di Whitaker, ovvero il principe. Una volta entrati a contatto con la famiglia, Lila si rende subito conto della difficoltà dell’impresa.

Inoltre, il principe non sembrava affatto avvezzo alla gentilezza e al rispetto verso i suoi dipendenti. Nonostante le avversità, la ragazza e il padre portano avanti il lavoro con la massima diligenza, portando anche Whitaker ad avere un atteggiamento diverso. In particolare, il tempo trascorso presso la dimora regale porta Lila a maturare un particolare sentimento nei confronti del principe, clamorosamente ricambiato. Inizia a questo punto un rapporto di complicità; i due si raccontano e pian piano si innamorano l’uno dell’altro. Tutto si aspettava però, che il principe era prossimo ad ufficializzare il suo fidanzamento proprio il giorno di Natale. La passione farà dunque spazio alla delusione, ma sarà proprio Whitaker a stravolgere la propria vita pur di vivere la sua storia d’amore con Lila.

