A STAR IS BORN/ Su Canale 5 il film remake con Bradley Cooper e Lady Gaga

A Star is Born non ha una sceneggiatura originale. In effetti, si tratta del remake del film È nata una stella, che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1937. Dopo il primo film, ci sono altri due rifacimenti, vale a dire il musical dell’anno 1954 e il musical rock dell’anno 1976. Il film è stato un successo di critica e pubblico. Non a caso, nell’anno 2019 ha trionfato i Premi Oscar nella categoria Miglior Canzone, cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper. Sul sito Rotten Tomatoes, questo film ha un indice di gradimento del 90%: un vero successo. Per quanto riguarda il pubblico, il budget per realizzare il film è stato di 36 milioni di dollari, mentre l’incasso totale è stato di circa 436 milioni di dollari. Nel cast del film troviamo anche Michael Harney nel ruolo di Wolfie. L’attore è nato a New York il 27 marzo del 1956. Al cinema ha debuttato da adulto dopo un lungo passato in tv, era il 2000 quando recitò per Steven Soderbergh in Erin Brockovich Forte come la verità.

A Star is Born, film diretto da Bradley Cooper

A Star is Born verrà trasmesso nella prima serata di oggi, 10 settembre, a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. Si tratta di un film che ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2018 e che appartiene ai generi musicale, drammatico e sentimentale. Il regista di questo film è Bradley Cooper mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso Cooper, da Eric Roth e da Will Fetters.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Sam Elliott, Anthony Ramos e Michael Harney.

A Star is Born, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di A Star is Born. Jackson Maine è un cantante rock che si esibisce di tanto in tanto in diversi locali. Jack, così viene chiamato dagli amici, non ha avuto una vita facile. Difatti, il padre lo ha avuto mentre aveva 63 anni, mentre la madre ne aveva 18 ed è morta dopo il parto.

Per questa ragione, Jack in alcuni momenti è sempre cupo e tenebroso, quasi infelice a causa della sua infanzia triste. Durante uno dei suoi tanti concerti, Jack si reca in un night club e incontra Ally che si sta esibendo in quel momento. La ragazza è allo sbando ma ha una voce incredibile. Difatti, Ally canta a Jack una canzone, chiamata Shallow che colpisce subito l’uomo. A questo punto, i due decidono di esibirsi insieme per diversi concerti. Nasce in questo modo una storia incredibile, che verrà i due trovarsi tra alti e bassi, fino al trionfo finale, dove tra amore e musica celebreranno la loro unione.

Video, il trailer del film “A Star is Born”





