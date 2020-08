A.X.L – Un’amicizia extraordinaria/ Su Italia 1 il film con Sienna Miller (29 agosto)

A.X.L – Un’amicizia extraordinaria va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, 29 agosto 2020, a partire dalle ore 21,30. Nel cast, protagonista della pellicola, troviamo il giovane Alex Neustaedter che nello stesso anno si troverà a recitare al fianco di Sienna Miller in ‘American Woman’ e nel 2019 lo ritroviamo, film qui in attesa di didstribuzione e traduzione, impegnato in due ‘drama’ del genere ‘young adult’. Al suo fianco in ‘A-X-L – Un’amicizia extraordinaria’, incontriamo la giovane e talentuosa cantante ed attrice messicana Becky g., monicker dietro al quale si cela con il suo vero nome Rebbeca Marie Gomez, solamente questa presenza nel cinema e ‘Power rangers’ qualche anno prima.

A.X.L – Un’amicizia extraordinaria, la trama del film

Ecco la trama di A.X.L – Un’amicizia extraordinaria. Miles Hill è un ragazzo che ha un sogno: partecipare ai rally motociclistici, ma, soprattutto, vincerli. Se la prima parte del suo sogno procede a gonfie vele, Miles Hill effettivamente corre molto in motocicletta, la seconda parte non gli riserva ciò che vorrebbe, motivo per il quale, tante corse equivalgono a tanti insuccessi, un agonista anonimo e rassegnato.

Ma un giorno, girovagando nel deserto, incontra una sorta di cane droide costruito dall’esercito e smarrito durante un’esercitazione, il cane A-X-L, nella testa un cervello bionico gestito da software ma nel petto un cuore vero di cane, quindi in grado di affezionarsi e provare gli stessi sentimenti ed istinti di qualunque miglior amico dell’uomo a quattro zampe. Miles e Sara, la sua ragazza, iniziano quindi ad addestrare A-X-L come farebbero due ragazzi con il loro cane e il droide che abbaia risponde alla grande all’addestramento e tutto procede con grande gioia collettiva.

Ma l’esercito rivuole indietro il suo animale e questo sarà un problema per la coppia che inizia così una serie di fughe per proteggere il droide e loro stessi dai soldati in caccia.



