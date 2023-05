Aaron o Wax, chi è stato eliminato ad Amici 2023?/ A rischio l’allievo di Rudy Zerbi?

Wax o Aaron: chi è eliminato alla semifinale di Amici 22?

Chi è l’eliminato della semifinale del serale di Amici 2023 tra Aaron e Wax? Mancano solo due puntate dalla proclamazione del vincitore di questa edizione: i sei allievi rimasti in gara si giocano le ultime carte per accedere alla finale del 14 maggio. Lasciare Amici 22 oggi, d’altronde, sarebbe per chiunque un esito particolarmente amaro, essendo ormai alla fine di questo lungo percorso. Anche questa settimana è previsto un solo eliminato; quindi, alla fine delle tre canoniche manche, tre allievi – uno messo a rischio in ogni manche – si sfideranno. Uno dei tre sarà immediatamente salvato dalla giuria di Amici 22, mentre gli altri due saranno a rischio eliminazione.

FINALISTI AMICI 2023, CHI SONO?/ Isobel vola in finale per prima, Celentano al settimo cielo!

Nella semifinale di Amici 22, ottavo serale, saranno Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè a decidere chi salvare e chi, invece, eliminare definitivamente. Dalle anticipazioni arrivate dalla registrazione, scopriamo che a rischiare questa settimana sono Aaron e Wax. Chi tra loro due è l’eliminato?

Amici 2023, Aaron contro Wax al ballottaggio: chi sarà eliminato?

L’ottavo serale di Amici 22 vedrà al ballottaggio finale due cantanti. Si tratta del secondo ballottaggio per l’eliminazione per Aaron, che la scorsa volta ha battuto Cricca, tornando in gara. Seconda volta anche per Wax: il cantante di Arisa riuscirà a conquistare la finalissima e raggiungere i tre compagni che l’hanno già conquistata?

AMICI 22 SERALE 2023, SEMIFINALE/ Diretta e eliminati: Isobel vola in finale!

Tornando alla gara, alla fine della terza manche del serale Amici 2023 del 22 aprile, i tre allievi a rischio eliminazione saranno Cricca, Aaron e Maddalena. Dalle anticipazioni della registrazione, tenutasi giovedì, sappiamo che Cricca si esibirà sulle note del suo ultimo singolo ‘Australia’; anche Aaron si esibirà nel suo nuovo singolo mentre Maddalena ballerà e sarà la prima ad essere salvata dalla giuria.

Wax o Aaron, chi è stato eliminato al serale Amici 2023?

Wax e Aaron sono gli allievi che si sfidano al ballottaggio della semifinale di Amici 2023. Il primo citato, appartenente al circuito del canto, è allievo di Arisa e ha fatto il suo ingresso nella scuola all’inizio del programma; stessa cosa per Aaron, cantante della squadra di Rudy Zerbi.

Amici 22, Angelina Mango fuori dalla finale come LDA?/ "Non é stata la migliore.."

Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, che in occasione della semifinale si sono giocate in modo totalmente differente, tutti gli allievi finalisti torneranno in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà con i ragazzi, pronta a rivelare l’esito e, dunque, l’eliminato di questo quinto serale di Amici 22.











© RIPRODUZIONE RISERVATA