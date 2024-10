Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: scontro ad Amici 2024

Scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ad Amici 2024. Tutto parte dall’esame che l’insegnante di danza classica ha fatto sostenere alle allieve assegnando, poi, a ciascuna un voto. Le prime in classifica sono risultate Alessia e Chiara, allieve della stessa Celentano. Un risultato che non è stato affatto gradito da Deborah Lettieri che, il giorno successivo, ha deciso di far sostenere lo stesso esame alle allieve elogiando Teodora e Rebecca e dando voti bassi alle ballerine della Celentano che, dopo aver convocato Alessia e Chiara in sala prove, si lascia andare ad un duro sfogo.

Alessandra legge così tutti i voti assegnati alle ballerine sottolineando di aver dato voti bassi alle proprie allieve in alcune specialità cosa che, a detta della Celentano, non ha mai fatto la Lettieri con le proprie allieve. Secondo la Celentano, la Lettieri avrebbe voluto semplicemente elogiare le proprie allieve.

Dopo aver letto tutti i voti dati durante l’esame, Alessandra Celentano risponde a distanza a Deborah Lettieri: “Sai quanta strada ha da fare prima di dire che io sono il guru della danza? Sì, io lo sono per esperienza. Per quanto riguarda i voti io spero non sia competenza ma disonestà. Altrimenti sarebbe peggio“, sbotta l’insegnante di danza classica.

Dopo aver ascoltato le parole della Celentano, la Lattieri convoca tutte le allieve sottolineando di volerle solo aiutarle ad affrontare il percorso nella scuola di Amici. “Se metto 10 ora, cosa dovrei mettere tra sei mesi? Se sei da 10, cosa ci stai a fare in questa scuola?“, dice ancora la Lettieri. Tra le due insegnanti, dunque, non c’è molta simpatia e, probabilmente, lo scontro tra le due si infiammerà nelle prossime puntate. Il prossimo capitolo di tale scontro avverrà sicuramente nella puntata del pomeridiano di domenica 26 ottobre.

