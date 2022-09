“Abbigliamento satanico non sarà vietato a scuola”/ Istituto cambia il regolamento

Abbigliamento satanico non sarà vietato: istituto modifica il regolamento

La scuola apre all’abbigliamento satanico. È successo nel distretto scolastico di Garnet Valley, dove la presidenza ha modificato il suo codice per eliminare il divieto di abbigliamento satanico. In precedenza, il codice dell’istituto prevedeva che fosse vietato: “Abbigliamento che esibisce alcol, droghe, tabacco, armi, violenza, oscenità, comportamenti osceni o illegali, sfumature sessuali, riferimenti satanici/sette, doppi significati o qualsiasi riferimento che sia dirompente per l’ambiente educativo…”.

Nel codice di abbigliamento aggiornato per l’anno scolastico 2022-23, la presidenza ha rimosso la dicitura “riferimenti satanici/di culto” dall’elenco. Satanic Delco, una “congregazione satanica indipendente” che si è formata nel 2020, può dunque festeggiare il “successo” dopo aver preso di mira nel 2020 il Rose Tree Media School District, sostenendo che la politica di abbigliamento discriminava i satanisti. L’istituto aveva poi ceduto nel 2021 e da qui Satanic Delco ha preso di mira Garnet Valley.

Satanic Delco festeggia: “Studenti liberi di esprimere satanismo”

“Gli studenti di Garnet Valley sono ora liberi di esprimere il loro satanismo su un piano di parità, insieme ai loro compagni studenti di ogni altra religione” ha spiegato un rappresentante di Satanic Delco in una dichiarazione, come riportano i media statunitensi. “Grazie agli amministratori del distretto scolastico che alla fine hanno fatto la scelta giusta per rimuovere il linguaggio discriminatorio”, prosegue.

Si tratta dunque della seconda scuola nella regione della contea del Delaware che l’organizzazione è riuscita a convincere a modificare il proprio codice di abbigliamento: dopo il Rose Tree Media School District che ha rimosso il linguaggio che vietava l’abbigliamento o gli accessori che erano di “natura satanica”, ora anche l’istituto di Garnet Valley ha fatto un passo in avanti nei confronti di Satanic Delco.

