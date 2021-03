Abbracci e baci con congiunti al GF VIP/ Polemica sul web: “In finale non c’è Covid?”

Pochi minuti dall’inizio della finale del Grande Fratello Vip 5 ed è già scoppiata la polemica. Nel giardino del tugurio Andrea Zelletta, prima di scoprire l’esito della sfida con Tommaso Zorzi, riceve una sorpresa: la sua bellissima fidanzata Natalia Paragoni è giunta per abbracciarlo. Nulla di strano se non fosse che l’abbraccio non avviene attraverso la teca di vetro, protagonista degli incontri di questi mesi, ma dal vivo. Zelletta abbraccia dunque la sua fidanzata poi la bacia in modo appassionato. “Sarà perché poi non rientra in casa” si spiega il pubblico da Casa ma, quando Zelletta invece rientra e riabbraccia tutti, dal web interdetto scoppia la polemica. La domanda è: “In finale non c’è Covid?”

Abbracci e baci dei concorrenti con i congiunti al Grande Fratello Vip: è polemica!

“Loro possono farlo perché sono congiunti!” spiega Alfonso Signorini dallo studio, ma il dubbio sul web rimane. “Aspettate, ma anche il resto della gente venuta ospite era congiunta con ognuno di loro!” scrive qualcuno, e ancora “Ma se Andrea bacia Natalia perché sono congiunti, ma poi Andrea entra in casa e abbraccia gli altri non ha molto senso”, “Ma croccantino ora è tornato dentro dopo aver limonato la fidanzata?! Alla faccia del covid.. che caz*o c’entra che sono congiunti??” ha scritto ancora qualcuno. Infine c’è chi ha notato “6 mesi di distanziamenti e protezioni da covid. E cosa fanno? Pomiciata in diretta televisiva, con la ragazza di Andrea che viene da fuori e poi abbraccio con gli altri concorrenti… Siete il top.” Domande alle quali Signorini sarà sicuramente chiamato a rispondere molto presto.

Pomiciata in diretta televisiva, con la ragazza di Andrea che viene da fuori e poi abbraccio con gli altri concorrenti… Siete il top.#gfivip — Simouncino✈️🍺🧔 (@si_monce) March 1, 2021





