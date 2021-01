Abdellah El Motassime, marito Teresa Bellanova/ L’incontro a Casablanca poi l’amore

Abdellah El Motassime è il marito di Teresa Bellanova, ministro dell’agricoltura, e terza donna nella storia della repubblica italiana a ricoprire questo incarico. I due sono sposati da diversi anni, e stando a quanto si legge sul web, si sarebbero conosciuti in occasione di un viaggio della stessa attuale ministra a Casablanca, in Marocco, un tour organizzato con la Flai Cgil, la Federazione Lavoratori Agroindustria, dedicato proprio a discussioni di tematica agroalimentare, e in cui il futuro marito della ministra le faceva da traduttore.

L’ex sindacalista deve essere rimasta colpita dalle qualità di Abdellah, e i due hanno deciso di rivedersi e frequentarsi. Fra Teresa Bellanova e Abdellah El Motassime fu una sorta di colpo di fulmine visto che, poco tempo dopo la loro conoscenza, nacque il loro unico figlio, Alessandro, classe 1991.

ABDELLAH EL MOTASSIME, MARITO TERESA BELLANOVA: GLI STUDI IN PUGLIA

Della vita privata della ministra Teresa Bellanova si sa in realtà ben poco, e di conseguenza anche del marito Abdellah El Motassime; lo stesso si può dire del figlio, di cui la ministra “non parla molto e tantomeno ama vantarsi – si legge sull’agenzia Agi – perché (come ha dichiarato) non ritiene che essere genitori sia di per sé un merito”. L’ex Democratica, ora membro del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, non ha mai spiegato quale lavoro facesse il marito, ma è probabile che Abdellah El Motassime svolga ancora il suo vecchio ruolo di interprete/traduttore, anche se a riguardo non vi sono comunque certezze. Si sa solo, informazioni prese dalla sua pagina Facebook, che l’uomo ha studiato in Puglia, presso la Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università del Salento, e che appunto è unito nella vita all’esponente di IV. Chissà che oggi pomeriggio, in occasione dell’ospitata della Bellanova presso il programma di Rai Uno, “Oggi è un altro giorno”, la stessa non possa svelare qualcosa in più sul suo “misterioso” marito che l’ha conquistata nel suggestivo panorama di Casablanca.

