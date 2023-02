Abiti Sanremo 2023, finale: vestiti e stilisti/ Chiara Ferragni in Schiaparelli

Sanremo 2023, gli abiti di Chiara Ferragni e gli stilisti dei conduttori

Il Festival di Sanremo, come sempre, non è solo musica, ma anche moda. Giunti alla finalissima della 73esima edizione del Festival, sale l’attesa per gli outfit che sfoggerà Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston per la quinta ed ultima serata. Dopo aver stupito tutti con gli abiti Dior da lei pensati, questa sera, Chiara Ferragni sfoggerà abiti di Daniel Roseberry per Schiaparelli. Con lo stilista americano Daniel Roseberry, la Ferragni ha instaurato un sodalizio nato con l’obiettivo di sfatare i tabù del corpo femminile. Per il Festival di Sanremo 2023, la Ferragni potrebbe così sfoggiare abiti nati per esaltare il suo corpo e lanciare messaggi importanti.

Amadeus, invece, anche per la finale, indosserà abiti di Gai Mattiolo che sta vestendo anche la moglie Giovanna Civitillo. Punta ancora sull’eleganza di Armani, invece, Gianni Morandi che, anche per la finalissima di Sanremo 2023, dovrebbe puntare su abiti eleganti dai tessuti particolari.

Sanremo 2023, gli abiti e gli stilisti dei Big in gara

Occhi puntati ancora su Elodie che, dopo aver sfoggiato un abito total black dai particolari trasparenti firmato The Attico durante la terza serata, potrebbe indossare ancora un abito del brand di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Atteso anche il look di Mara Sattei, elegantissima durante la prima serata in uno splendido abito firmato Armani. Madame che ha stupito tutti con un cambio look strepitoso e più sensuale, torna ad indossare un abito firmato da Simone Furlan.

Grande attesa, inoltre, per la scelta stilistica di Marco Mengoni che ha scelto di puntare su outfit firmati Versace. Tananai, Paola e Chiara, invece, anche per la finalissima, scelgono abiti di Gucci, eleganti, particolari e originali.

