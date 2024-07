Giulia Valentina, l’ex fidanzata di Fedez è incinta: “Non si sa chi è il padre”/ Reazione di Chiara Ferragni

L’ex fidanzata di Fedez è incinta: come ha reagito Chiara Ferragni

Cicogna in arrivo per Giulia Valentina, ex compagna di vita del rapper e vecchio marito di Chiara Ferragni, a dare la notizia della gravidanza intrapresa è stata la stessa showgirl con un simpatico annuncio sui social a dir poco esilarante, anche se non ha sorpreso più di tanto i fan che già nei mesi scorsi avevano compreso come nella vita dell’ex fidanzata di Fedez ci fosse un segreto, visto che negli scatti per i vari shooting si mostrava in posizioni nelle quali sembrava nascondere il pancione che cresceva

Genitori Capo Plaza, chi sono/ "Papà guadagna mille euro al mese, vogliono la mia felicità"

Giulia Valentina ha postato sui social un divertente sketch nel quale ha fatto il tanto atteso annuncio al quale ha reagito anche Chiara Ferragni, lasciando un like al post della ragazza che è legata sentimentalmente da 7 anni anche se non si conosce l’identità dell’uomo, avvolta nel mistero anche se i più curiosi si sono messi sulle tracce del compagno sperando di capire al più presto qualcosa di più.

Capo Plaza choc: "In passato avuto guai con la legge/ "Sono una persona molto sola e soffro"

Giulia Valentina annuncia di essere incinta con uno sketch

La ragazza ha scombussolato i social rivelando a tutti la sua gravidanza postando un video simpatico come è tra le abitudini della ex fidanzata di Fedez: “Potrei fare una foto nuda con un velo addosso ma sarebbe troppo sexy per me, oppure potrei farmi dipingere con un forno o un uovo che si chiude sulla pancia” ha detto nel video postato sui social che è stato solo il preludio all’annuncio vero e proprio.

Giulia Valentina è stata fidanzata con Fedez per tre anni e la loro storia si è conclusa nel 2016, nonostante l’imprenditrice digitale fosse amica della Ferragni, visto che entrambe erano due rinomate influencer in quel di Milano negli anni di origine del mestiere, tra le ragazze sembra correre buon sangue e anche da qui è nata la reazione di Chiara sotto forma di cuore sui social.

Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante e figlio David/ "Dopo il primo incontro non è più partito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA