ABITI SANREMO 2023 PRIMA SERATA: STILISTI E VESTITI/ Grignani veste Richmond, Ariete in The Attico

Sanremo 2023, i look dei cantanti della prima serata

Se le orecchie sono puntate sulle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023, gli occhi sono tutti in attesa dei look che verranno sfoggiati all’Ariston. E se Chiara Ferragni è pronta a stupire con i suoi look targati Dior e Schiaparelli, anche gli artisti in gara sono pronti a lasciarci senza parole.

Look particolari senza però mai snaturarsi, come ha deciso di fare Gianluca Grignani che sul palco vestirà nella sua amata pelle in un look firmato Richmond. Ariete ha scelto invece The Attico, mentre i Coma-Cose hanno scelto un look in perfetto stile punk firmato Vivienne Westwood. Tutti look che vedremo in scena nel corso della prima serata del festival. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sanremo 2023, gli abiti delle co-conduttrici e…

Tutto pronto per il grande inizio di Sanremo 2023. Testi, artisti in gara, ospiti: tutto è ormai deciso e pronto a diventare realtà. C’è grande attesa per l’esibizione dei concorrenti, ma non solamente: i riflettori sono puntati come sempre anche sui look che ospiti, presentatori e cantanti porteranno sul palco dell’Ariston. Chiara Ferrari, al fianco di Amadeus nella prima serata di oggi e nell’ultima di sabato, indosserà ad esempio degli abiti Dior, come ha annunciato lei stessa sul blog TheBlondesalad.com. È un marchio a cui la talent è particolarmente legata: basti pensare che Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo della maison, ha realizzato i suoi abiti da sposa. Indosserà poi outfit Schiaparelli. Il conduttore del Festival Amadeus indosserà invece come da tradizione gli smoking firmati Gai Mattiolo, che veste anche sua moglie Giovanna Civitillo. Gianni Morandi ha invece scelto di vestire Armani per tutta la durata del Festival.

Non si sa, invece, cosa indosseranno le altre co-conduttrici del Festival. Paola Enogu, Chiara Francini, Francesca Fagnani non hanno infatti reso nota al loro scelta stilistica. Come sottolinea Grazia, molti concorrenti saranno vestiti da Simone Furlan, fashion stylist e art director che avrà sotto la propria ala Madame, Mara Sattei e Lazza, che indosserà anche capi Missoni. Lorenzo Posocco seguirà invece Ariete e due big come Elodie e Marco Mengoni.

Chi vestirà i concorrenti di Sanremo 2023

Dietro ai look di Levante e di Olly ci sarà Lorenzo Oddo, nome molto gettonato tra gli artisti. Le sorelle Paola e Chiara, pronte al grande ritorno nel panorama musicale italiano, si affideranno a Nick Cerioni, che curerà anche gli outfit di Tananai. Come rivela ancora Grazia, i look degli Articoli 31 saranno curati da Ylenia Puglia, che seguirà anche LDA. Giorgia, una delle voci più attese in questo Festival 2023, sarà curata da Valentina Davoli. Per Gianluca Grignani c’è invece Marco De Lucia. I Cugini di campagna ancora in Al Pacino Stylist mentre i Modà hanno reso nota la collaborazione con Armani per gli outfit del cantante Checco. Il resto della band indosserà il brand Demas.

Per i Coma_Cose c’è la mano della fashion editor ed esperta di moda Green Giorgia Cantarini, che ha selezionato per loro alcuni look firmati Vivienne Westwood. Colapesce e Dimartino, che tornano all’Ariston dopo il successo di “Musica Leggerissima” del 2021, indosseranno capi di Giuseppe Magistro. Mr Rain avrà outfit firmati da Mimina Cornacchia mentre Ultimo salirà sul palco in Rebecca Baglini. Infine Rosa Chemical, in Moschino, con Jeremy Scott che ha creato per lui abiti curati in ogni singolo dettaglio: per il rapper una selezione di abiti sartoriali con un tocco punk.

