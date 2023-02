Sanremo 2023: chi sono le conduttrici? /”Chiara Ferragni ha fatto gruppo”. Il ruolo

Sanremo 2023 é il girl-power: la conduzione di Chiara Ferragni e le altre primedonne con Amadeus e Gianni Morandi

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e, intanto, tra le pagine di Chi magazine il #1 Amadeus e Gianni Morandi presentano le conduttrici, tra le quali Chiara Ferragni spicca per influenza global. Ebbene sì, si avvicina la preannunciata settimana Santa di ascolti TV, della kermesse musicale di RaiUno, condotta e diretta artisticamente da Amadeus con la collaborazione al timone del cantautore co-conduttore Gianni Morandi. E al giornale diretto da Alfonso Signorini, tra una perla di gossip e l’altra, l’amato duo di maschi alpha della Tv svela il ruolo centrale delle “co-conduttrici” donne del Festival, esercitato in primis da Chiara Ferragni. Può già dirsi una delle grandi scommesse del Festival, la moglie del rapper Fedez. Stilista e fashion blogger nonché influencer e quindi imprenditrice digitale di fama mondiale, oltre ad essere mamma vip dei figli avuti con Fedez, Leone e Vittoria, Chiara Ferragni si prepara al debutto per la conduzione TV del Festival. Pronta, però, non a sgomitare nelle vesti di “pop diva”, nell’intento di partecipare all’evento con lo spirito di squadra insieme alle colleghe co-conduttrici che insieme a lei sono ospiti special-guest a Sanremo 2023. «No beh, Chiara ha 30 milioni di follower (sorride Morandi, quando si sottolinea che con Chiara lui concorre per il titolo di best Italian influencer, ndr). Lei è un’imprenditrice che vive dell’immagine, ma al di là di questo è molto simpatica”.

Chiara Ferragni regina indiscussa tra le primedonne di Sanremo 2023

La Ferragni, ben oltre quello che si possa pensare sul suo conto, fa “gruppo con le altre primedonne” del Festival. E anche Amadeus la elogia, come preannunciata Queen di casa Sanremo: “Ha creato qualcosa di pazzesco ed ero curioso di farla conoscere al pubblico non solo attraverso il telefonino, ma anche in carne ed ossa -ammette il One man show, per poi svelare il retroscena sull’ingaggio della influencer-. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: “Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta”.

Ciascuna tra le co-conduttrici del Festival é chiamata a coprire un ruolo centrale . “Sì, ogni ragazza farà un monologo su un tema preciso -fa sapere “il numero 1″ del Festival, Amadeus-. La vera rivoluzione era quella di togliere l’idea delle due conduttrici fisse… ABBIAMO SCELTO QUATTRO DONNE CHE PORTERANNO A SANREMO LA LORO STORIA E LE LORO BATTAGLIE”. E a fargli eco é, poi, Gianni Morandi, che svela l’ingrediente top-secret di quello che si preannuncia, anzitempo, essere il successo di Sanremo 2023 oltre il sale delle polemiche, ovvero il team-spirit: “IO E AMADEUS SIAMO SIMILI, CI PIACE ESALTARE IL LAVORO DEL GRUPPO”. Insomma, le co-conduttrici sono chiamate a svolgere un ruolo di livello e non marginale, nella grande vetrina TV della musica made in Italy, che dal 7 all’11 febbraio 2023 chiama i 28 Big a sfidarsi a colpi di note e live vocals sul palco del Teatro Ariston. Tra questi, può dirsi il Big più atteso, prossimo al debutto al Festival, LDA. Anche se i bookmakers, tra critica di stampa e pubblico, danno per favoriti alla vittoria finale del Festival, Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia. E insieme a Chiara Ferragni, la quota rosa del Festival non passa di certo in secondo piano, oltre la gara della Canzone. Con la regina degli influencer da oltre 28 milioni di follower su Instagram, habemus la giornalista Francesca Fagnani, l’attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Ogechi Egonu. Come si evince dallo stellare photoshoot di Sanremo 2023, concesso in esclusiva assoluta dalla stampa, che vede la squadra sanremese in copertina su Chi magazine.

