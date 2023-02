Abiti Sanremo 2023 quarta serata: stilisti e vestiti/ Chiara Francini pronta a stupire in Moschino

Sanremo 2023, gli abiti di Chiara Francini e gli stilisti dei conduttori

Siamo arrivati alla quarta serata del Festival di Sanremo 2023 e anche questa sera c’è grande attesa per i look che i protagonisti – conduttori, Big in gara e ospiti – porteranno sul palcoscenico dell’Ariston, a partire dalla prima donna di questa sera. È Chiara Francini che questa sera affiancherà Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione del festival e si prepara a portare sul palco look che la rispecchieranno perfettamente.

“Sicuramente il mio sarà un look che rispecchia la mia personalità. – ha anticipato la Francini in conferenza – Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere sempre qualcosa che rispecchia quella che è la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco.” Lo stylist che la accompagna, Andrea Mennella, ha svelato che il marchio scelto dalla Francini per Sanremo è Moschino. La creazione dei quattro abiti è stata affidata a Jeremy Scott, che di Moschino è il direttore creativo.

Sanremo 2023, gli abiti e gli stilisti dei Big in gara e gli ospiti dei duetti

Rimanendo in tema conduttori, ricordiamo che Amadeus veste smoking firmati Gai Mattiolo, stesso marchio che veste sua moglie Giovanni Civitillo. Gianni Morandi continua invece a vestire smoking Armani, non disdegnando tratti particolari accompagnati alla classica eleganza del marchio. Nella serata dei duetti si attendono però con ansia anche i look degli ospiti che si esibiranno assieme ai Big in gara.

Occhi puntati su Elisa e Giorgia, che sono pronte a stupire con abiti sì eleganti ma con tocchi di forte originalità. Stessa cosa per Emma Marrone – che si esibirà con Lazza – che potrebbe aver scelto uno dei suoi marchi preferiti: Gucci. Stesso marchio che ha scelto Tananai anche per questa quarta serata del Festival. Paola e Chiara tornano invece a vestire abiti firmati da Dolce e Gabbana, così come Shari, il giovane talento in gara quest’anno.

