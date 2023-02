Abiti Sanremo 2023 seconda serata: stilisti e vestiti/ Francesca Fagnani in Armani

Sanremo 2023, gli abiti di Francesca Fagnani e gli stilisti

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Grande curiosità, come sempre, per gli outfit dei conduttori ma anche dei cantanti in gara. Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, ha sfoggiato e continuerà a indossare – come ormai tradizione – gli smoking firmati Gai Mattiolo, che veste anche la moglie Giovanni Civitillo, sempre in prima fila. Gianni Morandi, invece, ha scelto di vestire Armani. In occasione della prima serata di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha indossato quattro abiti firmati Dior, ma realizzati su input della stessa Ferragni e dello stylist Fabio Maria Damato.

Questa sera a co-condurre la seconda serata di Sanremo 2023 ci sarà la giornalista Francesca Fagnani che per l’occasione indosserà abiti firmati da Giorgio Armani. “Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l’abito da sera”, ha scherzato la giornalista ai microfoni di “Facciamo finta che”, il programma di R101. La Fagnani sfoggerà davvero le scarpe sportive sotto gli abiti di “Re Giorgio”?

Chi vestirà i concorrenti di Sanremo 2023

Come rivelato da Grazia, molti concorrenti saranno vestiti da Simone Furlan, fashion stylist e art director che avrà sotto la propria ala Madame e Lazza: Madame vestirà Off-White, mentre Lazza indosserà capi firmati Missoni, una serie di look realizzati per lui dal direttore creativo, Filippo Grazioli. Levante, seguita da Lorenzo Oddo, sfoggerà quattro look Etro, realizzati per lei dall’amico stilista e direttore creativo della maison Marco De Vincenzo: “Vi daremo una visione completamente inedita di Levante una visione che il pubblico non conosce. Anche per via del nuovo colore di capelli. Rispetto a Sanremo 2020 sarà molto più strong, audace, forte sia come silhouette sia come materiali”, ha detto Oddo a Fanpage.it. Paola e Chiara sfoggeranno abiti firmati da Dolce e Gabbana, lo stylist delle sorelle Iezzi è l’ormai celebre Nick Cerioni che cura anche l’immagine di Tananai in Gucci.

Stilisti e vestiti: le scelte dei Big di Sanremo 2023

Dolce e Gabbana vestirà anche la giovane Shari, in un mood alla Miley Cyrus. Per il loro ritorno al Festival di Sanremo 2023 Colapesce e Dimartino hanno scelto Carlo Pignatelli e Gaelle Paris. I Modà hanno annunciato la collaborazione con Armani per gli outfit del cantante Kekko Silvestre, mentre il resto del gruppo indosserà le creazioni del brand Demas. Come rivela ancora Grazia, i look degli Articolo 31 saranno curati da Ylenia Puglia, che segue anche LDA (Luca D’Alessio). Giorgia sarà curata da Valentina Davoli: la cantante dovrebbe indossare Dior. Infine Rosa Chemical indosserà total look Moschino, composti con abiti sartoriali dal mood punk, disegnati dal direttore creativo Jeremy Scott.

