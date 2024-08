ABRAHAM SAELEMAEKERS: ROMA E MILAN LAVORANO ALL’OPERAZIONE

Dopo un interessamento durato settimane che sembrava non destinato a concretizzarsi, il Milan è vicinissimo ad Abraham. L’operazione tra rossoneri e giallorossi non include solamente l’attaccante ma anche un altro giocatore: si tratta di Saelemaekers, che dovrebbe approdare nella Capitale. Facciamo un passo indietro: interessato all’inglese a inizio mercato, il Milan ha poi virato su altri giocatori mentre la Roma non ha mai tolto dal mercato l’attaccante, per il quale negli ultimi giorni si era fatto avanti il West Ham, che sembrava intenzionato a portarlo in Inghilterra. L’ingaggio da 4.5 milioni di euro più bonus ha però spaventato gli inglesi, che hanno così mollato la presa.

La Roma ha così riaperto i discorsi con il Milan, offrendo l’attaccante nel quale De Rossi non sembra avere molta fiducia. I rossoneri, dal canto loro, sono alla ricerca di un sostituito di Morata, poiché dietro allo spagnolo nessuno convince l’allenatore portoghese. I due club si sono allora messi al lavoro in un’operazione che porterebbe a Milano Abraham ma allo stesso tempo anche un giocatore nella Capitale. Si tratta di Alexis Saelemaekers: tra i due sarebbe uno scambio con conguaglio a favore della Roma, come spiega Sportmediaset.

ABRAHAM SAELEMAEKERS, SCAMBIO TRA CLUB: L’AFFARE

Alexis Saelemaekers, tornato a Milano dopo l’esperienza a Bologna nella quale non ha deluso le aspettative, è finito nuovamente ai margini del progetto. Così, il club rossonero sarebbe intenzionato a cederlo e avrebbe pensato di inserirlo nell’affare per Tammy Abraham, che sarà vice-Morata. Tra i due club dovrebbe avvenire uno scambio con i rossoneri che andranno a versare anche 7-10 milioni nelle casse dei giallorossi. Per quanto riguarda i singoli giocatori, l’attaccante inglese avrebbe già trovato l’accordo con il Milan per ingaggio e durata mentre il centrocampista sarebbe vicino alla definizione dei dettagli con la Roma.