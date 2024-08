CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SAELEMAEKERS PER SBLOCCARE ABRAHAM

Continua il calciomercato Milan e lo fa alla ricerca di calciatori che possano completare la rosa di Paulo Fonseca e arricchire la qualità dei rossoneri in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante di riserva da affiancare alla spagnolo vista l’intenzione di non puntare sul serbo Luka Jovic già messo sul mercato. Il nome preferito da Paulo Fonseca rimane quello di Tammy Abraham ma la richiesta della Roma è di 25 milioni di euro e i giallorossi hanno anche già rifiutato l’inserimento di Luka Jovic come contropartita.

Nelle ultime ore, dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca, anche l’Atalanta ha messo gli occhi sull’attaccante inglese che però avrebbe già aperto al trasferimento al Milan e vorrebbe tornare a giocare con Paulo Fonseca per ritrovare la forma pre infortunio. L’idea dei rossoneri è quella di proporre Alexis Saelemaekers come moneta di scambio per arrivare ad Abraham e soddisfare la volontà della Roma di acquistare un nuovo esterno sinistro per completare l’attacco.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADLI E BENNACER SONO SUL MERCATO

Si parla anche di uscite nel calciomercato Milan che ha aperte le trattative per Lazar Samardzic dell’Udinese e per Youssouf Fofana del Monaco per provare a trovare un nuovo centrocampista vista la posizione di Bennacer e Adli che sono stati messi sul mercato. Per Bennacer non sono ancora arrivate offerte congrue per il Milan ma si parla da tempo di un interessamento di un club dell’Arabia Saudita mentre Adli rimane sul mercato per le prestazioni poco convincenti e potrebbe tornare in Francia anche se non ci sono concreti interessamenti anche per lui.

L’eventuale acquisto di un nuovo centrocampista andrà a definire il futuro di Bennacer e Adli che rimangono alla porta ma potrebbero tornare utili ai rossoneri in caso di non riuscita della trattativa per un nuovo nome a centrocampo.