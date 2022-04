Abusi al maneggio, 25enne condannato a 5 anni e 4 mesi/ Molestò 4 bambine

Novità importanti sul caso relativo agli abusi al maneggio di Milano, per caso di presunta pedofilia nei confronti di alcune minorenni: nella giornata di oggi, venerdì 8 aprile 2022, l’istruttore 25enne è stato condannato a 5 anni e 4 mesi nel processo con rito abbreviato, con l’accusa di avere molestato 4 bambine tra i 5 e i 9 anni tra il febbraio 2018 e il novembre 2019. A deciderlo è stato il gup milanese.

L’avvocato Solange Marchignoli, che assiste le famiglie delle bimbe coinvolte nella vicenda, ha commentato in questi termini la sentenza ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”: “È andata molto bene, è un’ottima sentenza. Siamo in rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo di pena. C’è per l’imputato anche il divieto di avvicinamento a qualsiasi luogo frequentato dai bambini e il risarcimento del danno nei confronti delle persone offese. È stato un processo emotivamente complicato per i genitori. Sentire una lettura della sentenza del genere, dopo la precedente richiesta di un anno di reclusione del pm, è stato emozionante, perché i bambini vanno sempre protetti”.

ABUSI AL MANEGGIO, CONDANNATO ISTRUTTORE 25ENNE. LE MADRI: “RIDATA DIGNITÀ”

Valeria, la mamma di una delle bambine abusate al maneggio, sempre a “Storie Italiane” ha sottolineato: “Dopo una lunga battaglia, il giudice ha ridato dignità alle nostre bambine, che in tutti questi anni sono state denigrate, attaccate, ne hanno subite di tutti i colori. Il giudice fortunatamente ha capito qual è stata la gravità di questo reato, restituendo dignità e giustizia alle nostre bambine. Non sapevo cosa aspettarmi oggi dopo anni di tribolamenti, ma sono soddisfatta nell’ambito di questa vicenda, che è terribile”.

La madre di un’altra delle piccole vittime del maneggio le ha fatto eco: “Sono contenta, la prima parte della battaglia per mia figlia posso dire di averla vinta. Sono stati tre anni di sofferenze, trascorse nel silenzio. All’epoca mia figlia aveva 7 anni e non si è resa effettivamente conto della gravità di quanto le fosse accaduto: Da parte mia ho cercato di gestire la situazione”.











