ACCEL, il chip cinese che fa impallidire gli americani di NVIDIA/ E’ 3.000 volte più potente

La Cina ha realizzato un microchip di elaborazione dell’intelligenza artificiale che risulta essere superveloce e altamente efficiente, progettato in particolare per attività di simulazione al computer. Ne parla Redhotcyber.com citando un articolo scientifico dell’Università Tsinghua, in cui ci si riferisce ad ACCEL, acronimo di All-analog Chip Combining Electronic and Light Computing, un innovativo chip che utilizza un’architettura unica in grado di combinare il calcolo fotonico a quello analogico. A livello di prestazioni parliamo di numeri monstre, 3.000 volte superiori a quelle del chip NVIDIA A100, consumando inoltre molta meno energia.

Bosch, termostato smart CT200/ Come funziona e perché sceglierlo: il sistema wifi con app EasyControl

Si tratta quindi di uno strumento che rappresenta un enorme passo avanti nel mondo dell’informatica, in cui i “semiconduttori sono progettati su misura per soddisfare esigenze specifiche”, spceifica Redhotcyber.com. Stando a quanto si legge su Nature, il processore ACCEL è in grado di raggiungere 4.600 tera-operations al secondo (TOPS) nelle attività di visione, di conseguenza gode di un vantaggio in termine di prestazioni che è di circa 3,7 volte rispetto al sopracitato A100 di Nvidia, elencato con “un picco di 1.248 TOPS nei carichi di lavoro INT8”, aggiunge ancora il portale.

Niente Rai quando piove: il paradosso nell'entroterra ligure/ La tv "funziona" solo se c'è il sole

ACCEL, IL CHIP CINESE CHE FA IMPALLIDIRE GLI AMERICANI DI NVIDIA: I SUOI NUMERI MONSTRE

Inoltre, stando a quanto si legge sul documento di ricerca, ACCEL può avere un’efficienza energetica sistematica di 74,8 peta-operations al secondo per watt, numeri e risultati che fanno apparire la concorrenza come lontana anni luce, in negativo ovviamente. La Cina sta investendo sempre di più nell’intelligenza artificiale per cercare di colmare il divario dagli Stati Uniti, al momento la nazione leader mondiale in questo campo, tenendo conto anche del fatto che Washington ha introdotto delle limitazioni per evitare che Pechino possa avere accesso alla tecnologia più recente Made in Usa.

ChatGPT a un anno dalla nascita/ Filippo Poletti: "IA sarà co-pilota nelle aziende, ecco come gestirla"

Stando a quanto specificato dall’Università di Tsinghua, il chip ACCEL è già “stato testato con successo nella classificazione delle immagini Fashion-MNIST, nella classificazione ImageNet e nel riconoscimento video a livello di fotogramma con tassi di precisione “competitivi” (rispettivamente 85,5%, 82,0% e 92,6% )”, conclude Redhotcyber.











© RIPRODUZIONE RISERVATA