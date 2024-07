Continua a crescere ChatGPT e nelle scorse ore OpenAI, la società a capo del modello di intelligenza artificiale più diffuso al mondo, ha annunciato SearchGPT, il motore di ricerca basato appunto sull’IA. Si tratta di un sistema che, come riferisce The Verge, ha accesso in tempo reale alle varie informazioni presenti su internet e punta a fare concorrenza al leader indiscusso, Google, e a dare vita ad un nuovo strumento per rivoluzionare il mercato. Come testato dai colleghi del portale di cui sopra, SearchGPT si presenta semplicemente come una grande casella di testo in cui si pone una domanda all’utente: “Cosa stai cercando?”.

Una volta che digitiamo la nostra risposta il motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale non restituirà semplicemente il classico elenco di link in stile Google, ma li organizzerà cercando di farlo in modo sensato. Facendo un esempio, se cercaste dei festival musicali, SearchGPT, presenterà i principali con delle breve descrizioni associate appunto ai link individuati. Se invece foste alla ricerca di informazioni sui pomodori, il motore di ricerca di OpenAi vi spiegherà quando piantarli e poi vi elencherà le varietà presenti.

SEARCHGPT, SVELATO IL MOTORE DI RICERCA DI OPENAI: I LINK E LE RISPOSTE VISIVE

Una volta che sarà fornita la risposta, l’utente potrà fare anche delle domande di follow-up o eventualmente si potrà fare click sulla barra laterale di modo da aprire altri link collegati all’elenco principale, così facendo si potranno ottenere quante più informazioni possibili sull’argomento che vogliamo approfondire.

Fra le varie funzionalità presenti in SearchGPT anche “risposte visive”, anche se al momento OpenAi non ha spiegato nel dettaglio di cosa si tratta: letto così potrebbe però essere qualcosa legato a foto e video. La multinazionale di Sam Altman ha fatto sapere che al momento il suo motore di ricerca basato su ChatGPT è solo in fase “prototipo”: lo stesso sarà accessibile solamente a 10.000 fortunati utenti che potranno provarlo al momento del lancio, così come spiegato dal portavoce dell’azienda Kayla Wood, aggiungendo che SearchGPT sarà basato su GPT-4. Obiettivo del nuovo motore di ricerca, collaborare con altri partner di modo da crescere sempre di più, ed inoltre si sta cercando di integrare lo stesso direttamente in ChatGPT. Google inizia a tremare?

SEARCHGPT, SVELATO IL MOTORE DI RICERCA DI OPENAI: GOOGLE CORRE AI RIPARI?

Per The Verge si tratta di una possibile minaccia per Big G, ed è forse anche per questo che il gigante di Redmond ha deciso di integrare delle funzionalità AI nel suo motore di ricerca, temendo appunto che i vari utenti abbandonino l’azienda per riversarsi in massa su prodotti della concorrenza, come appunto il neonato SearchGPT.

Attraverso il blog ufficiale è stato inoltre fatto sapere che il motore di ricerca di OpenAi è stato sviluppato assieme a vari partner di notizie, come ad esempio il Wall Street Journal, The Associated Press e Vox Media, che hanno “fornito feedback preziosi e continuiamo a dare il loro contributo”, afferma Wood. SearchGPT sarà gratuito al lancio, dopo di che quasi sicuramente prevederà un abbonamento, così come per i modelli più diffusi di IA.