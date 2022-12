Accende camino e brucia 20mila euro di buoni postali/ “Nascosti contro i ladri”

A Roma, un uomo ha visto andare letteralmente in fumo 20mila euro di buoni fruttiferi postali. Li aveva nascosti nel camino, il luogo a suo dire più sicuro di tutta l’abitazione per tenerli lontani dalle grinfie dei ladri. “Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo” ha raccontato l’uomo a Il Messaggero. Quest’anno, però, proprio la moglie ha deciso di accendere un bel fuoco nel camino senza prima avvertire il marito, inconsapevole di quanto si nascondesse in realtà in quell’angolo della casa.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022

“Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire” ha ammesso l’uomo, accortosi troppo tardi di quanto stava succedendo. La coppia vive nel quartiere Monteverde e l’uomo aveva nascosto nel camino del salone i suoi buoni fruttiferi postali, un tesoretto del valore complessivo di 20mila euro. Tutto andato letteralmente in fumo in poco tempo. Uno spavento che ha rischiato di costare molto caro all’uomo, che non aveva mai pensato di avvertire la moglie del nascondiglio del suo tesoretto.

Andrea Costantino "Trattato come ostaggio di serie B"/ "Perché non sono di Sinistra…"

Nasconde 20mila in buoni postali nel camino: “dalle Poste hanno detto che…”

“Ho contattato mio fratello che lavora alle Poste e mi ha detto che si possono recuperare” ha spiegato l’uomo a Il Messaggero, dopo aver visto 20mila euro di buoni postali andare in fumo per averli nascosti nel camino. Infatti, anche se la copia fisica dei buoni postali viene distrutta (per esempio in un camino) o smarrita, è sempre possibile recuperarla e non perdere quindi tutto il denaro investito – che nel caso di questa vicenda era pari a 20mila euro. Come spiega il sito di Poste Italiane, in qualsiasi momento è possibile richiedere il duplicato dei buoni postali attraverso l’apposita procedura di ammortamento.

"Esperti nascondono dati miocarditi da vaccino"/ Deputato vs British Heart Foundation

Per duplicarli, bisogna effettuare la richiesta in un qualsiasi ufficio postale. Occorre compilare e sottoscrivere la denuncia di perdita del buono postale, e su questo documento bisogna indicare gli estremi necessari per l’identificazione del buono. La richiesta può essere presentata solamente dall’intestatario del buono postale o da un suo procuratore. Il rilascio del duplicato richiede un determinato periodo di tempo, che può variare sulla base dell’ammontare della somma investita. Ottenere il duplicato di un buono postale ha un costo: precisamente, è richiesto il versamento di 1,55 euro, a prescindere dal valore nominale del buono che si è smarrito o che è stato distrutto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA