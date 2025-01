Le accise sulla benzina in Italia potrebbero allinearsi con il diesel, riuscendo nell’arco di cinque anni a pareggiare le imposte e conseguenzialmente il costo dei due carburanti. Con questa strategia lo Stato potrebbe incassare 200 milioni di euro nel primo anno, e 600 milioni di euro entro l’anno 2030.

L’obiettivo è quella di pareggiare il costo della benzina con quello del diesel, riuscendo a finanziare il rinnovo dei contratti inerenti al settore del trasporto pubblico dei territori italiani. Attualmente le imposte sui diesel ammontano mediamente a 0,62 centesimi di euro al litro, contro lo 0,72€ della benzina.

Accise benzina Italia: come intende muoversi l’erario

A causa delle accise sulla benzina in Italia, il carburante è molto più caro rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea. Ma non è tutto, visto che il Governo vorrebbe allineare i prezzi del diesel e della benzina aumentando di un centesimo al litro e all’anno il gasolio, e nel frattempo ridurre la benzina.

Attualmente le tasse in Italia incidono parecchio sul costo finale del carburante, influenzando rispettivamente il 60% il costo della benzina e il 56,2% il prezzo del diesel. Nonostante i costi di base siano più bassi della media europea, quel che fa lievitare i prezzi superando il resto dell’UE, sono le proprio le tasse finali applicate.

La preoccupazione più grande arriva nei confronti delle imprese del settore autotrasporti, visto che come lo ricorda il segretario generale di Assotir, Claudio Donati, aumentando le accise si metterebbero in difficoltà quelle aziende che lavorano in questo mercato e che magari non hanno i requisiti per accedere a dei rimborsi fiscali.

Le agevolazioni attuali ad esempio, sono previste per i veicoli con motore pari ad almeno Euro 5 (o più alta) e oppure riservata ai mezzi pesanti, ovvero quelli che pesano un minimo di 7,5 tonnellate.

Questo cambiamento nei prezzi viene giustificato anche per la transizione all’elettrico come prevede la direttiva Green dell’UE, sempre più decisa ad abolire definitivamente i mezzi alimentati dalla benzina e dal diesel.