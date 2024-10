Le accise sui carburanti vengono applicate in modo differente. Nell’ordinarietà il diesel costa meno della benzina dopo una decisione presa tanto tempo fa dallo Stato stesso. Ora nel Piano Strutturale di Bilancio si parla di un possibile “allineamento di prezzi tra i due carburanti“.

La traduzione è relativamente semplice: la prossima misura potrebbe prevedere o di alzare i costi di benzina e gasolio oppure di abbassarli. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha voluto dare una rassicurazione comunicando che i cambiamenti saranno progressivi e graduali.

Accise sui carburanti allineata: cosa aspettarsi?

Il ministro Giorgetti ha voluto dare le prime indicazioni sulle accise sui carburanti, comunicando una prima ipotesi su quel che si potrebbe ottenere:

Quasi certamente ci sarà una riduzione del costo della benzina e un incremento economico del gasolio, così da evitare contraccolpi per le categorie coinvolge, specialmente se l'uso del gasolio è meramente a scopo professionale.

Nella misura tuttavia, non saranno inclusi gli autotrasportatori, mezzi i quali sfruttano il diesel in modo essenziale ai fini dell’attività stessa, e per i quali lo Stato ha un costo di 1,4 miliardi di euro annuali come sconto applicato sul gasolio (oltre gli altri 2 miliardi di euro per i 17 milioni di italiani che hanno un veicolo a diesel).

Allineamento accise carburanti: quanto aumenterà?

In vista della prossima transizione ecologica e lo stop ad auto a benzina e diesel il Governo potrebbe aumentare il prezzo del diesel. Attualmente il carico fiscale è così distribuito: 1,041€ per ogni litro di benzina, a cui aggiungere l’imposta IVA di 0,313€ (che raffigura il 60% del costo al consumo). Quanto al diesel il carico è pari a 0,909€ per ciascun litro di carburante, a cui si aggiunge l’IVA pari a 0,292€, che rappresenta il 56% del prezzo al consumo. Se le accise sui carburanti dovessero confermarsi allineate, questo implicherebbe pagare 13,5 centesimi di euro in più per ogni litro di diesel. Le famiglie italiane sosterrebbero una spesa aggiuntiva di 70€ annui (di cui sarebbero coinvolte 26 milioni di italiani).

