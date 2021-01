Accoltella marito per foto hot con amante/ Poi scopre che la donna era lei da giovane

La gelosia rovina le persone, e anche i rapporti più consolidati: tuttavia in alcuni casi ottenebra anche la vista, e questo nel vero senso della parola. È il caso di quanto accaduto in Messico e che ha fatto in breve tempo il giro del mondo dopo che la notizia è stata rilanciata alle nostre latitudini dal tabloid inglese “Daily Mail”: e ci sarebbe quasi da ridere se le conseguenze del gesto di una moglie non fossero state drammatiche, col suo compagno che ora si trova ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Secondo quanto si apprende, infatti, una donna ha accoltellato il marito dopo aver scoperto sul telefono cellulare di questi alcune foto decisamente “hot” con quella che lei riteneva essere l’amante tenutale nascosta.

Da qui ecco scaturire il folle gesto della signora Leonora R. che, furiosa per aver pizzicato il marito con la ragazza degli scatti e dei video compromettenti nella memoria del suo telefono, si è lasciata andare a un raptus di gelosia e lo ha accoltellato. Qui la vicenda assume contorni tragicomici dato che, una volta consumata la vendetta, la diretta interessata ha scoperto che era stata di fatto vana dal momento che la rivale intravista in atteggiamenti osé con suo marito non era affatto l’amante di quest’ultimo…

ACCOLTELLA IL MARITO DOPO AVER TROVATO FOTO HOT NEL SUO CELLULARE: POI SCOPRE CHE…

Come riporta sempre il “Daily Mail”, infatti la donna delle foto era in realtà la stessa moglie da giovane che, accecata dalla sua furia, non si è di fatto riconosciuta in un primo momento, accoltellando Juan N. (questo il nome della vittima) alle gambe. Il fattaccio sarebbe avvenuto a Cajeme, una municipalità dello Stato di Sonora, nel Messico settentrionale, e a lanciare per primi l’allarme sarebbero stati dei vicini di casa della coppia, chiedendo provvidenzialmente l’intervento delle forze dell’ordine per disturbo della quiete domestica.

Una volta sul posto, gli agenti si sono trovati davanti la scena con l’uomo in una pozza di sangue che spiegava alla donna come l’amante delle foto fosse proprio lei, solo diversi anni prima. Per sua fortuna le coltellate non si sono rivelate fatali al marito anche se, come accennato, per lui si è reso necessario il ricovero d’urgenza in una struttura ospedaliera e per adesso fonti di stampa parlano di un quadro clinico serio. E la moglie gelosa? Il tabloid chiude spiegando che Leonora è stata posta in stato di arresto dagli agenti e, in attesa di avere aggiornamenti confortanti sulle condizioni del marito, sicuramente si sarà pentita della sua sanguigna e improvvida reazione.



