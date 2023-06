Accordo fra Dazn e Figc: ascolteremo dialoghi arbitri/ Gravina: “Molto affascinante”

Il campionato di Serie A 2023-2024 sarà una vera e propria rivoluzione dal punto di vista mediatico, visto che nelle scorse ore DAZN e la Figc, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, hanno trovato un accordo storico: verranno trasmessi i dialoghi fra i vari arbitri nel corso del match. Nel dettaglio la nota piattaforma di streaming trasmetterà gli scambi di parole fra gli ufficiali di gara, gli arbitri di campo, e video assistenti arbitrali nella centrale VAR, per ricostruire al meglio gli episodi più controversi delle varie partite, svelando valutazioni, interpretazioni e decisioni definitive. Obiettivo, cercare di fare chiarezza nei confronti dei tifosi, che spesso e volentieri in questi ultimi anni da quando è stato introdotto il Var sono rimasti un po’ perplessi per alcune decisioni.

Salernitana, guai giudiziari per il club di Serie A/ Due le accuse della Procura di Roma

“Siamo felici – ha commentato Gabriele Gravina, presidente della FIGC parlando dell’accordo siglato nella giornata di ieri – di poter inaugurare con DAZN, che ringrazio, una collaborazione affascinante e innovativa, che mira a coinvolgere i giovani attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi, piattaforme e tecnologia sempre più al passo coi tempi. Abbiamo centrato uno dei nostri obiettivi primari: con una maggiore e più completa visibilità delle finali nazionali organizzate dal nostro Settore Giovanile e Scolastico si potranno apprezzare i frutti del lavoro dei vivai dei Club, anche in ottica Nazionali. Ma grazie alla partnership editoriale con DAZN inizieremo anche ad esplorare una nuova modalità per attrarre e interessare gli appassionati di calcio attraverso la realizzazione di contenuti in cui verranno spiegate le decisioni del VAR attraverso immagini e soprattutto gli audio con gli arbitri”.

Calciomercato Atalanta News/ A giorni il rinnovo di Gasperini, per la difesa piace Hien (8 giugno 2023)

ACCORDO FRA DAZN E FIGC, DIALOGHI ARBITRI TRASMESSI IN TV: IL COMMENTO DI STEFANO AZZI

Così invece Stefano Azzi, il CEO di Dazn Italia: “Siamo orgogliosi di portare il più grande evento di calcio giovanile organizzato in Italia in live streaming su DAZN. Rendere accessibile il calcio attraverso modalità tipiche di un pubblico giovane non significa solo aumentare la visibilità della competizione ma supportare anche i giovani talenti che un domani potrebbero diventare i futuri campioni della Serie A TIM, sostenendo il futuro del sistema calcio italiano. E siamo entusiasti, inoltre, di collaborare con FIGC dal punto di vista editoriale portando per la prima volta in app contenuti VAR inediti capaci di appassionare i tifosi e spettacolarizzare il prodotto calcio”. Obiettivo far comprendere ai tifosi e ai telespettatori come spesso e volentieri non sia facile prendere una decisione in condizioni emotivamente non semplici.

LEGGI ANCHE:

Massara lascia il Milan/ Ufficiale, licenziato anche il ds: c'è il comunicato del club (7 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA